Mercedes-Benz si controlla dal polso con Apple Watch

Sempre più costruttori di auto offrono la gestione remota dei veicoli tramite Apple Watch: oltre a Honda, Ford, Volvo ora arriva anche l’app Mercedes-Benz per l’indossabile di Cupertino. Senza più dover raggiungere lo smartphone, arrivano sul polso a portata di dito le principali funzioni finora possibili esclusivamente tramite l’app per iPhone e Android.

In ogni caso per poter utilizzare l’app su smartwatch, occorre iOS 15 o più recente su iPhone con l’app Mercedes-Benz installata, e un Apple Watch con watchOS 9.0 o più recente. Così i proprietari di Mercedes-Benz da Apple Watch possono consultare in tempo reale l’autonomia residua in base alla posizione attuale, verificare i livelli di carburante o di carica della batteria.

Ancora dal polso è possibile localizzare da remoto il veicolo, ottenere indicazioni per raggiungere l’auto a piedi, verificare se i finestrini sono chiusi, gestire da remoto apertura e chiusura delle portiere, consultare le informazioni più importanti e sullo stato del veicolo.

Con la localizzazione a distanza l’app Mercedes-Benz su Apple Watch fornisce anche le indicazioni pedonali per raggiungere l’auto su una mappa. Nelle zone in cui la mappa non è disponibile l’app mostra una bussola digitale per orientare l’utente verso la vettura.

Naturalmente le funzioni a disposizione dell’utente dipendono da vettura, allestimento e optional: è richiesto il modulo di comunicazione Mercedes-Benz Connect. Come l’app per iPhone, anche quella per Apple Watch richiede una Mercedes-Benz del 2019 o più recente.

L’elenco delle funzioni disponibili su smartphone è invece molto più lungo e corposo. Oltre alle funzioni viste su Apple Watch, è possibile pianificare viaggi, controllare e programmare la climatizzazione dell’abitacolo per raffreddarlo o scaldarlo prima della partenza. Sempre su smartphone arrivano avvisi in caso di tentativi di traino, furto o urti nel parcheggio, monitorare il consumo di carburante e moltissimo altro ancora.

L’app Mercedes-Benz per iPhone e Apple Watch si scarica da questa pagina di Apple Watch, mentre la versione per smarpthone Android da questa pagina di Google Play Store.

