Electrolux spiega le sue asciugatrici smart più efficienti in blog per gli utenti

Con l’avvicinarsi della stagione invernale uno dei principali problemi nel quotidiano riguarda l’aggiustatura rapida dei capi lavati. Stessi ci si ritrova a esitare nell’acquistare un’asciugatrice a causa delle preoccupazioni legate al danno potenziale agli abiti, alle lenzuola o piumini, oltre alla riluttanza a affrontare spese extra. Electrolux offre soluzioni a questi problemi.

Il marchio ben noto nel settore degli elettrodomestici presenta una gamma di modelli intelligenti che consentono di prendersi cura dei capi in modo efficiente e con minori consumi. Inoltre, oltre a sviluppare strumenti e promozioni per assistere i consumatori nella scelta responsabile, Electrolux ha creato un blog informativo sul tema.

Dryers Blog

Dryers Blog si raggiunge direttamente a questa pagina. Si tratta di una guida che fornisce informazioni per ottenere la migliore asciugatura possibile, con l’obiettivo di diventare una risorsa di riferimento per rendere l’uso dell’asciugatrice semplice e vantaggioso. Il blog offre approfondimenti su vari argomenti, come la posizione ideale per posizionare l’asciugatrice, cosa evitare di mettere al suo interno, oltre a fornire informazioni su funzionalità meno conosciute, suggerimenti per un utilizzo ottimale e informazioni sui consumi.

Tra le caratteristiche dei modelli più efficienti di asciugatrici menzionate nel blog, spiccano quelle relative alla tecnologia CycloneCare, presente in entrambe le asciugatrici Serie 900 EW9H297DY e EW9HE283 da poco presentate da Electrolux.

La tecnologia fa uso di un flusso d’aria a spirale e sensori dedicati, così da ridurre notevolmente i tempi di asciugatura, raggiungendo le zone più complesse, come le tasche, e i tessuti più spessi, come le cuciture e le cerniere.

Inoltre, l’asciugatrice Serie 900 EW9H297DY dispone di DelicateCare, che regola automaticamente la temperatura e il movimento del cesto in base al carico, così da proteggere ogni capo al suo interno. Inoltre, servendosi della tecnologia SmartSense, è in grado di rilevare l’umidità all’interno per evitare sovrasciugature e restringimenti sui capi più delicati.

Non manca, ovviamente, il supporto dell’app My Electrolux Care, che permette agli utenti di programmare e monitorare il processo di asciugatura anche da remoto.

Asciugatrice Serie 900 EW9HE283

L’asciugatrice Serie 900 EW9HE283, invece, è ottimizzata per ridurre gli sprechi e, dunque, per ottimizzare i consumi. Oltre a CycloneCare, questo modello è dotato del sistema GentleCare, che consente cicli di asciugatura a temperature inferiori rispetto agli apparecchi tradizionali, garantendo il trattamento delicato di capi leggeri e pesanti.

Inoltre, come ad esempio i piumoni, ci sono programmi specifici come Lenzuola XL e Misti XL che offrono un’asciugatura efficace senza la necessità di eseguire cicli multipli.

Soddisfatti o rimborsati

Per superare le perplessità degli acquirenti, fino al 28 febbraio 2024, il brand offre una speciale garanzia “Soddisfatti o rimborsati”. Questo fa sì che, acquistando online o presso i punti vendita fisici una o più asciugatrici tra i modelli interessati dalla promozioni, gli utenti avranno la possibilità di testarle per 30 giorni. Entro questo periodo, potranno decidere se tenerle o restituirle, ottenendo un rimborso completo del costo.

Le asciugatrici della serie Electrolux si possono acquistare anche su Amazon, direttamente sullo store ufficiale del produttore. Il modello EW9HE283 è disponibile a questo indirizzo, mentre il modello EW9H297DY si acquista da qui.

