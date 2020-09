ELEPHONE R8, l’elegante smartwatch circolare a 28,37 euro con codice sconto

ELEPHONE R8 è il nuovo smartwatch del brand dal look classico, circolare e davvero elegante. Adatto per essere indossato tutto il giorno, quale che sia il contesto, propone tante caratteristiche, ad un prezzo davvero irrisorio. Ancor di più oggi, che può essere acquistato a 28,37 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Ovviamente si abbina al proprio smartphone, grazie all’applicazione FitCloudPro. Al suo interno una CPU Realtek e una memoria flash di 128K + 128M. In confezione è presente anche il cavo USB magnetico per una facile ricarica. ELEPHONE R8 propone una spiccata natura fitness, con funzioni di contapassi, calorie, distanza, e modalità sportive.

A livello di funzionalità per la salute, è in grado di tracciare pressione sanguigna, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, e di offrire notifiche di promemoria sedentario, monitoraggio del sonno, monitoraggio automatico della frequenza cardiaca.

Non mancano, però, tutte quelle funzioni per leggere le notifiche al polso, con possibilità di leggere sullo schermo dello smartwatch le chiamate in arrivo, messaggi testo, e-mail, oltre alle notifiche da QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype e tante altre app di messaggistica.

A livello di caratteristiche tecniche offre uno schermo IPS con risoluzione 360 x 360 con una diagonale da 1.3 Pollici. E’ resistente all’acqua grazie alla certificazione IP67, e gode di una batteria da 280mAh, che si ricarica in appena 2 ore e assicura uno standby fino a 10 giorni. A livello di materiali, il cinturino è in silicone, mentre la cassa è in lega.

E’ compatibile naturalmente con Android e iOS, richiedendo Android 4.4 o successivo, e iOS 8.2 o successivo. Misura 16,10 x 9,10 x 3,10 cm e in confezione è presente, oltre allo smartwatch, anche il cavo magnetico per la ricarica.

Solitamente ha un prezzo di listino di quasi 60 euro, ma al momento ve lo portate a casa a 28,37 euro, grazie al codice sconto ELEPHONER8, da inserire nel carrello poco prima di finalizzare l’acquisto.

