Elon Musk modesto, Cybertruck sarà il più grande lancio sulla Terra

Visionario, instancabile, sorprendente: gli aggettivi su Elon Musk si sprecano, ma tutto si può dire tranne che sia modesto: solo nel giro di una intervista Musk ha mandato a quel paese Apple, Disney e un centinaio di colossi per aver sospeso la pubblicità su X e, senza perdere tempo, ha anche anticipato che l’evento di consegna di Cybertruck sarà il più grande lancio di prodotto sulla Terra quest’anno.

Negli scorsi giorni è emerso che non solo Apple ma anche Disney, IBM, Comcast, Paramount e altri 100 colossi hanno sospeso la pubblicità su X dopo la pubblicazione di alcuni post antisemiti apparsi sul social.

Tutto questo nel periodo più caldo dell’anno per gli spot legati a Natale e regali: se la situazione non cambierà per X si stima una perdita di entrate di 75 milioni di dollari. Intervistato in occasione del New York Times DealBook Summit Elon Musk ha risposto in modo provocatorio alla domanda sulla fuga degli inserzionisti:

«Spero che smettano. Che non facciano pubblicità. Se qualcuno prova a ricattarmi con la pubblicità, ricattarmi con i soldi…vai a farti x*yxz. Vai a farti x*yxz. È chiaro?». Proseguendo tra domande e risposte Musk sembra placare l’ira e ragionare «Ciò che farà questo boicottaggio pubblicitario sarà uccidere X”, aggiungendo «Il mondo intero saprà che quegli inserzionisti hanno ucciso l’azienda e lo documenteremo in grande dettaglio».

Nella stessa intervista entra in azione Elon Musk delle grandi promesse e show, con l’anticipazione per la consegna di Cybetruck di giovedì sera 30 novembre. A suo dire sarà di gran lunga il più grande lancio di prodotto quest’anno, aggiungendo che ha fatto «Più di qualsiasi essere umano sulla Terra» per l’ambiente, vendendo veicoli elettrici.

Watch the live interview of Elon Musk from the DealBook Summit in New York. @andrewrsorkin will ask about Musk’s latest trip to Israel and the future of the tech billionaire's business empire. https://t.co/Oz2xeBlU65 — DealBook (@dealbook) November 29, 2023

Musk è consapevole dell’effetto che fa sui suoi simili perché piaccia o meno il personaggio, azioni e prodotti spesso parlano per lui. Così apprendiamo che l’evento Cybertruck «Sarà di gran lunga il più grande lancio di prodotto mai avvenuto sulla Terra quest’anno” nientemeno. Ma con l’aggiunta «Che tu mi odi, che mi ami o che tu sia indifferente, vuoi oppure non vuoi l’auto migliore?».

Come seguire la presentazione di Cybetruck in diretta

La presentazione di Cybertruck verrà trasmessa in diretta solo su X (da questa pagina) a partire dalle ore 14 in Austin Texas, le 21 di sera in Italia: durante l’evento saranno svelati prezzi, allestimenti e autonomia.

