Tesla Cybertruck, il mistero dei prezzi rimane fino alla fine

Niente reparto comunicazione e zero pubblicità tradizionale: tenendo presenti le strategie di Tesla risulta ancora più sorprendente l’incredibile risultato della migliore campagna pubblicitaria del marchio di Elon Musk che, dopo aver svelato Cybetruck nel 2019 darà il via alle prime consegne con una cerimonia il 30 novembre 2023: a quattro anni di distanza senza ancora aver mai svelato prezzi, allestimenti e autonomia di Cybetruck.

Sembra incredibile ma anche l’irrefrenabile Musk, sempre pronto a sorprendere tutti con le sue anticipazioni su X, non ha mai spiaccicato una parola al riguardo. Anche se in diversi post ha parlato di Cybertruck non sono mai emersi questi tre piccoli dettagli, fondamentali per qualsiasi veicolo elettrico e a maggior ragione per chi si appresta a ordinarne uno.

Questo non ha impedito una ondata di preordini: 250mila nella prima settimana di presentazione, attualmente due milioni secondo le ultime dichiarazioni Tesla.

Tutti danno per scontato che vista l’inflazione e com’è cambiato il mondo negli ultimi quattro anni, i prezzi annunciati da Musk nella presentazione del 2019 dovranno per forza di cose essere aumentati. Allora si parlava di 39.900 dollari per la versione con motore singolo, 49.900 dollari per il dual motor e 69.900 dollari per tre motori.

Secondo l’analista Daniel Ives di Wedbush i nuovi prezzi partiranno da circa 50mila dollari, per toccare i 60mila per il dual motor, fino ad arrivare a 80mila per la versione top.

This year it’s Cyber Thursday 11.30.23 | 2pm CT pic.twitter.com/nFhbIJMoXi — Cybertruck (@cybertruck) November 27, 2023

Per quattro anni appassionati e analisti si sono sbizzarriti su prestazioni e specifiche di Cybertruck e la risoluzione del mistero contribuisce ad aumentare l’attesa per l’evento di presentazione. Dal palco tra la folla dei suoi adoratori Musk annuncerà, si presume, prezzi e autonomia e, gli azionisti sperano, anche qualche buona notizia sui progressi Tesla visto che le vicende di X non confortano.

Il 30 novembre dalle 14 in Austin Texas, le 21 di sera in Italia si prevede la consegna di poche decine di veicoli e una produzione iniziale limitata, con volumi più sostenuti dal 2025. Tutti gli articoli su veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili in questa sezione del sito.