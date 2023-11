OpenAI rinasce con Sam Altman CEO e Microsoft nel consiglio

Sam Altman è di nuovo ufficialmente il CEO di OpenAI, l’azienda nota per il sistema di intelligenza artificiale ChatGPT della quale è stato il fondatore e CEO, e dalla quale era stato defenestrato, rientrato subito dopo a seguito delle proteste di quasi tutti i dipendenti che minacciavano di abbandonare in massa l’azienda e trasferirsi da Microsoft (che avrebbe accettato ben volentieri di creare una divisione ad hoc).

Il sito The Verge riferisce che Microsoft (tra i più importanti finanziatori di OpenAI) ha ottenuto un ruolo in veste di osservatore senza diritto di voto nel board della società no-profit che controlla OpenAI.

“Non sono mai stato così elettrizzato del futuro”, ha dichiarato Altman in un promemoria inviato ai dipendenti. “Sono estremamente grato per il duro lavoro di tutti in una situazione poco chiara e senza precedenti, e ritengo che la nostra resilienza e il nostro spirito ci contraddistinguono nel settore. Sono molto, molto positivo, sulla nostra probabilità di successo di raggiungere gli obiettivi”.

In concomitanza al ritorno di Altman, era stato annunciato, tra le altre cose, che alcuni membri del consiglio di amministrazione sarebbero stati sostituiti. Nel nuovo board ci sono Bret Taylor, Larry Summers e Adam D’Angelo (unico rimasto dei precedenti membri del CDA).

Le motivazioni che avevano portato il precedente board alla defenestrazione di Altman non sono mai state chiarite. Prima di questa sorta di “colpo di stato” fallito, sono circolate voci su controversie legate alla mancanza di trasparenza in determinate decisioni che avrebbero impedito al consiglio di supervisionare adeguatamente l’azienda e l’operato del CEO.

Visioni diverse, un unico grande finanziatore

C’è anche chi ha riferito di una lotta tra fazioni interne con due visioni differenti. Nella vicenda OpenAI e Sam Altman, Microsoft ha avuto un ruolo rilevante, anche perché possiede il 49 per cento della startup e fornisce vari tool e servizi che consentono a ChatGPT di esistere.

La multinazionale di Windows ha investito più volte in OpenAI: un miliardo di dollari nel 2019 e altri 10 miliardi di dollari quest’anno. Il successo di vari progetti AI ha trasformato rapidamente OpenAI in una delle realtà più importanti del settore.

