Elon Musk diventa papà per la dodicesima volta

Il problema della scarsità dell nascite nei paesi più sviluppati è molto sentito da Elon Musk che non solo ne parla in numerosi dei suoi incontri con le autorità di mezzo globo, ma di cui offre esempio e soluzione nella sua stessa vita, in prima persona. mettendo al mondo un numero di figli se non si può dire spropositato, certo sensibilmente più alto rispetto alla media pro capite: ora il conteggio è stato di nuovo appena aggiornato perché è arrivato il dodicesimo figlio di Elon Musk.

Anche se Tesla ha visto giorni migliori, l’imprenditore è sempre sulla cresta delle novità e dei business della tecnologia. La passione di Musk per scienze e tecnologia risulta lampante anche dai nomi assegnati ai figli, senza dubbio originali e insoliti, ma per molti troppo stravaganti e impronunciabili.

Ricordiamo che nel 2021 sono arrivati Strider e Azure, circa un mese dopo Musk annunciò anche il figlio ottenuto tramite maternità surrogata: si chiama Exa Dark Sideræl, prima ancora era arrivato X Æ A-12.

Per il momento Elon Musk non ha ancora rivelato il nome del suo ultimo dodicesimo figlio, il terzo avuto con Shivon Zilli, una dirigente di Neuralink. La rivelazione della nascita arriva solamente in queste ore da Bloomberg, ma in realtà è avvenuta già da qualche mese.

Non c’è che dire: Elon Musk ha fatto e sta facendo tutto il possibile per contrastare i tassi di fertilità in declino: più e più volte ha ribadito che il collasso della popolazione è uno dei rischi più grandi che l’umanità deve affrontare.

Elon Musk and Neuralink top manager Shivon Zilis have a third child – Bloomberg The businessman, who considers low birth rate “one of the greatest risks of civilization,” is now the father of 12 children. pic.twitter.com/1wyMJJ35qF — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2024



Elon Musk ha trattato di questi problemi anche in Italia a dicembre dello scorso anno, dove è arrivato come spesso fa con Baby X in braccio, di recente anche avvistato in una fabbrica Tesla. Sarebbe interessante spiegare a Elon Musk le ragioni del declino delle nascite in Italia, forse lui riuscirebbe a escogitare una soluzione.

