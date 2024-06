Per Ford si avvicina l’era della guida realmente autonoma

Pubblicità

In una recente intervista il CEO di Ford Jim Farley, ha parlato dei progressi della casa automobilistica americana nella guida autonoma, affermando che l’azienda ha finalmente raggiunto la guida autonomia di livello 3. Arriverà su un’auto destinata al mercato nel 2026.

Il livello di guida autonoma 3, ricordiamo, è quello che consente ai conducenti di togliere le mani dal volante e distogliere gli occhi dalla strada. Tuttavia, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che i clienti Ford possano sperimentarlo direttamente su strada.

La guida autonoma è un tema centrale nell’innovazione dei veicoli elettrici, ma anche uno dei più dibattuti se si guarda alla sicurezza. Al momento, neppure la funzione “Full-Self Driving” di Tesla è classificato come livello 3 secondo gli standard SAE. L’unica casa automobilistica che attualmente offre veicoli con autonomia di livello 3 è Mercedes-Benz con il suo sistema Drive Pilot ADAS, autorizzato a operare solo su autostrade approvate negli Stati Uniti a velocità inferiori a 65 km/h.

Autonomia di livello 3

L’autonomia di livello 3 permette al conducente di togliere le mani dal volante e gli occhi dalla strada, affidando all’auto il pieno controllo (e dunque la responsabilità in caso di incidenti). La maggior parte delle case automobilistiche, inclusa Ford, ha raggiunto il livello 2, che consente di guidare senza mani, anche se richiede l’attenzione continua del conducente.

Il sistema BlueCruise di Ford ha ottenuto il primo posto nella classifica di Consumer Reports in USA per i sistemi di assistenza alla guida nel 2023, superando il Super Cruise di GM. Tesla si è classificata settima in questa classifica. Recentemente, il CEO di Ford ha fornito un aggiornamento sui progressi della casa automobilistica nella guida autonoma, affermando che l’azienda ha già prototipi funzionanti con la tecnologia di livello 3.

In una recente intervista con Bloomberg TV, Farley ha dichiarato che Ford ha già testato la guida autonoma di livello 3 e prevede che questa tecnologia sarà disponibile nei veicoli elettrici entro circa due anni:

Siamo molto vicini. Ora possiamo farlo abbastanza regolarmente su un prototipo, ma renderlo conveniente richiederà ulteriori progressi

Farley non ha fornito dettagli su come Ford intende raggiungere la guida autonoma di livello 3, né se l’azienda stia esplorando l’uso di tecnologie LiDAR o telecamere, o entrambe. Da ricordare che nel 2022 Ford ha chiuso la sua divisione di guida autonoma, Argo AI, affermando che la piena autonomia era ancora lontana.

Considerando il rapido successo del sistema di guida a mani libere di livello 2, il livello 3 sembra un passo naturale per l’industria e quella di Ford appare più plausibile rispetto alle promesse di altre case automobilistiche.

