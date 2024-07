Elon Musk come Trump, svela due tentativi di omicidio

Pubblicità

Nelle febbrili ore successive all’attentato che ha preso di mira Donald Trump, con l’uccisione di un uomo e il ferimento di altre persone, Elon Musk si è unito al coro di personalità e celebrità USA che hanno augurato pronta guarigione all’ex presidente USA, ma il bosso di Tesla ha anche svelato di essere stato lui stesso il bersaglio di due tentativi di assassinio nel giro di pochi mesi.

In una serie di messaggi e risposte pubblicate su X Twitter, anche in seguito alle richieste di rassicurazioni dei fan circa la sua sicurezza personale, Elon Musk dichiara di essere preoccupato per la situazione generale in USA.

Ma soprattutto Musk racconta per la prima volta di essere stato l’obiettivo di due tentativi di omicidio diversi negli ultimi otto mesi. Fortunatamente in entrambi i casi gli attentatori armati di pistole sono stati arrestati a circa 20 minuti di auto dal quartiere generale di Tesla in Texas. In un altro messaggio Musk riflette che “La probabilità che un maniaco omicida tenti di ucciderti è proporzionale a quanti maniaci omicidi sentono il tuo nome”.

Fan e investitori Tesla non possono che essere preoccupati per la sorte di Musk, ma queste non sono le uniche novità. Sempre poco dopo la sparatoria da cui Donald Trump è uscito quasi illeso, Musk ha anche ufficializzato il suo supporto alla candidatura per la corsa alla Casa Bianca contro l’attuale presidente Joe Biden. Musk ha anche dichiarato di aver donato una “somma considerevole” per sostenere la campagna elettore di Trump.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

In realtà la notizia è solo l’ufficialità: da sempre è ben noto che tra Musk e Biden non corra buon sangue, mentre nel tempo le posizioni di Musk si sono sempre più avvicinate a quelle dei conservatori e anche Trump. L’attrazione tra i poli Musk e Trump è reciproca: mentre Biden ha quasi sempre snobbato Tesla in USA, Trump negli scorsi mesi ha dichiarato che è un fan delle auto elettriche e di Elon.

