Epic contro Apple, la guerra punta al dominio del Metaverso

L’amministratore delegato di Epic Games, Tim Sweeney, potrebbe essere il più entusiasta sostenitore del metaverso dopo Mark Zuckerberg, che ha ribattezzato la sua intera società Meta Platforms Inc: dalle dichiarazioni di Sweeney risulta chiaro che alla base della battaglia legale contro Apple e Google c’è l’obiettivo di conquistare questo promettente nuovo mercato digitale.

Il fondatore di Epic ha motivo di essere ottimista, poiché Fortnite si è rapidamente evoluto da un popolare gioco multiplayer a uno spazio online in cui le persone socializzano e musicisti famosi ospitano concerti virtuali. È in competizione con i giochi come Minecraft di Microsoft nel perseguire la visione del metaverso di un ambiente virtuale che sarebbe la piattaforma che usiamo per interagire con Internet e altri, soppiantando browser web e app su smartphone.

Nei prossimi decenni, il metaverso ha il potenziale per diventare una parte multimiliardaria dell’economia mondiale. I prossimi tre anni saranno fondamentali per tutte le aziende che aspirano al metaverso come Epic, Roblox, Microsoft, Facebook. È una specie di corsa per arrivare a un miliardo di utenti, chiunque porti per primo un miliardo di utenti, sarebbe il presunto leader nella definizione degli standard

Per Sweeney, la battaglia legale e retorica con i giganti della telefonia mobile come Apple e Google, relativa agli app store e pagamenti bloccati, è almeno in parte motivata dalle aspirazioni della società per il metaverso e dal garantire che ci sia un campo di gioco equo per le aziende che competono per crearlo.

Il metaverso è un termine come Internet. Nessuna azienda può possederlo, ha dchiarato il capo di Epic.

La strategia del metaverso di Epic ha due poli: il primo è espandere Fortnite da un gioco con 60 milioni di utenti attivi mensili a un’esperienza che potrebbe raggiungere un miliardo in futuro. In aggiunta a ciò, l’azienda vuole sfruttare i suoi strumenti di creazione di contenuti come Unreal Engine per la grafica 3D «Consentendo a tutte le aziende del settore di avere una presenza 3D in tempo reale». Su questo fronte Epic dovrà affrontare la dura concorrenza di Nvidia, il cui CEO è altrettanto ottimista.

Anche se Epic non costruirà il metaverso definitivo, Sweeney vuole che i suoi strumenti software forniscano gli elementi costitutivi, offrendo come esempio le case automobilistiche: possono utilizzare Unreal per visualizzare i loro prodotti nei processi di progettazione e produzione e successivamente per produrre pubblicità digitali. Fortnite, ricordiamo, ha aggiunto una Ferrari che i giocatori possono guidare nel gioco a partire dal luglio scorso.

La società sta lavorando per «Costruire una serie di risorse digitali che possono essere implementate su film, televisione e giochi in tempo reale, scalando dalle console di fascia alta fino agli smartphone di fascia bassa». E mentre non crede che hardware specializzato come occhiali per realtà aumentata o virtuale saranno necessari per accedere al metaverso, Epic sta collaborando con tutti i progettisti e produttori di questi dispositivi, nel caso in cui invece servissero.

Epic intende adottare un approccio simile all’altra grande opportunità di crescita per gli sviluppatori di giochi: la Cina. La società ha rinunciato al suo sforzo pluriennale per ottenere l’approvazione di Fortnite nel Paese questo mese, ma continuerà a offrire i suoi strumenti e software ad altri creatori.

