Spotify ora mostra i testi delle canzoni per tutti

Dopo aver testato la funzione negli Stati Uniti e in altri paesi selezionati, Spotify ha lanciato la nuova funzione dei testi delle canzoni sincronizzati per gli utenti di tutto il mondo. Lo ha annunciato in via ufficiale la società, lanciando così di fatto il karaoke per tutti.

La nuova funzionalità sta arrivando per la “maggioranza” delle tracce Spotify disponibili, sia per gli utenti con account gratis, sia per quelli premium e sarà potenziata in-app da Musixmatch.

La funzione sarà disponibile su dispositivi iOS e Android, desktop, TV e console. Per usarlo, sarà sufficiente toccare la riproduzione di un brano e scorrere verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo. Da qui saranno disponibili i testi delle tracce, che scorreranno in tempo reale, insieme a un pulsante di condivisione per i social media. Spotify non ha precisato quante canzoni avranno questa funzione attiva, ma al momento ha indicato solo la “maggioranza”. Di certo, questa dicitura almeno più della metà.

Spotify in precedenza si era dilettata con i testi, mostrando le storie dietro con l’aiuto di Genius, anche se questa funzione era limitata a una manciata di canzoni. Ha anche collaborato con Musixmatch in precedenza per mostrare i testi, ma quell’esperimento è stato chiuso nel 2016. Dopo anni, il colosso ha iniziato a testare nuovamente la nuova funzionalità all’inizio di quest’anno, ma in realtà è attivo in 26 mercati dalla metà del 2020, tra cui Brasile, Messico, Hong Kong e India.

In ogni caso, l’aggiornamento mette Spotify al livello di Apple Music, che ha debuttato con i propri testi delle canzoni nel 2019, mentre Deezer offre anche una funzionalità simile. Tuttavia Spotify ha più abbonati a pagamento rispetto a entrambi i servizi messi insieme, il che significa che più persone saranno in grado di cantare le loro canzoni preferite usando i testi corretti in visione in tempo reale.

