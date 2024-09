Epson, due mini-videoproiettori laser smart per la casa, facili da trasportare

Pubblicità

Epson ha presentato i mini-videoproiettori laser EF-21 ed EF-22, che vanno ad aggiungersi alla linea EpiqVision.

Grazie al design minimalista e a funzionalità smart, questi modelli promettono un’esperienza coinvolgente e conveniente di home entertainment su grande schermo (con immagini fino a 150 pollici), non richiedono manutenzione e, a detta del produttore, assicurano fino a 10 anni di utilizzo senza problemi per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Pratici da trasportare a casa di amici e parenti e facili da configurare e utilizzare – merito di tecnologie quali la messa a fuoco automatica, la correzione trapezoidale, il rilevamento degli ostacoli e l’adattamento allo schermo – sono dotati di Google TV, che offre accesso a catalogi di film e serie TV tramite app e abbonamenti, e di Chromecast integrato, che permette di eseguire applicazioni supportate da dispositivi Android, iOS, PC Mac o Windows e Chromebook.

Di rilievo la connettività Bluetooth e i due altoparlanti da 5 W che possono essere utilizzati per ascoltare musica dal telefono.

Il modello EF-21 è bianco, mentre l‘EF-22 è disponibile in nero o blu metallizzato ed è inoltre provvisto di un supporto che permette di orientarlo per proiettare le immagini a parete o sul soffitto, con opzioni di visualizzazione ancora più versatili.

EF-21 EF-22 Corpo e finiture Bianco Nero o blu metallizzato Orientamento proiezione Proiezione a 360° Proiezione a 360° Tecnologia di proiezione 3LCD Si Si Dimensioni dell’immagine proiettata Fino a 150 pollici Fino a 150 pollici Google TVT integrata Si Si Screen Mirroring/Miracast No No Audio 2 altoparlanti stereo integrati da 5 W 2 altoparlanti stereo integrati da 5 W + radiatore passivo HDMI 1 1 Risoluzione Full HD Full HD Luminosità 1.000 lumen 1.000 lumen Correzione trapezoidale automatica Si Si Adattamento automatico dello schermo Si Si Rilevamento automatico degli oggetti Si Si Durata della sorgente luminosa (Economy/Normale) 10 anni 10 anni Supporto integrato No Si

Entrambi i modelli hanno un rapporto di contrasto di 5.000.000:1 per ombreggiature ben definite e neri profondi.

I modelli in questione saranno disponibili nel mese di ottobre. I prezzi non sono stati indicati.