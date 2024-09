Le cinque cose che iOS 18 invidia ad Android, più una

Pubblicità

Adesso che iOS 18 è finalmente disponibile per tutti è il momento di tirare le somme. Nel corso degli anni Apple ha davvero inserito numerosissime funzioni che dapprima erano solo esclusiva del mondo Android, tanto che ad oggi trovare qualcosa che ancora manca è difficile. Tuttavia ci siamo riusciti: ecco le 5 cose che gli utenti iOS devono ancora invidiare agli utenti Android.

Icon Pack

Se si guarda alla personalizzazione del sistema, iOS 18 ha fatto davvero passi da gigante. Davvero preziosa la possibilità di ingrandire le icone, così come la possibilità di tingerle di un unico colore, di aggiungere le icone dark e di riorganizzare la home spostando le icone liberamente.

Eppure, anche adesso, manca quel grado di personalizzazione profondo che su Android è dato dai pacchetti icona. Sebbene su iOS 18 siano tante le possibilità di personalizzare la Home Page, manca ancora quella di installare icon pack personalizzati direttamente da App Store e senza ricorrere a stratagemmi particolari.

Si tratta di una caratteristica che su Android esiste da tempo immemore.

Grandezza griglia

Sebbene iOS 18 abbia introdotto la possibilità di ingrandire le icone, manca ancora una possibilità di modificare la grandezza della griglia sulla Home. Su iPhone si è costretti a visualizzare quattro icone in linea orizzontale e sei in linea verticale. Su Android, invece, è possibile modificare questa visualizzazione in favore di griglie 6×4, 6×5, 5×5, 5×4 e chi più ne ha più ne metta.

Può sembrare una banalità, ma anche la dock di Android permette di visualizzare, ad esempio, cinque icone, non limitando il numero a quattro. Per un utente Android abituato ad avere telefono, camera, mail, whatsapp, il browser, sarebbe difficile avere a che fare con una dock a quattro elementi.

Launcher di sistema

Altra questione annosa e dibattuta da sempre è la impossibilità di usare launcher di sistema alternativi. Questi sono, invece, popolarissimi su Android e consentono numerosi approcci alla schermata Home, che diventa ancor più personalizzabile.

Su Android ne esistono davvero a centinaia e tutti consentono una profonda customizzazione della interfaccia principale. Ci sono launcher che cambiano l’orientamento delle icone a schermo, altri che offrono temi avanzati e altri ancora che simulano perfino iOS su Android: ciascuno è in grado di cambiare davvero il modo in cui si usa lo smartphone.

Multi utente

Apple è una società che punta molto alla famiglia, come provano anche i suoi abbonamenti In famiglia. Eppure sembra che la Mela non abbia pensato alla possibilità che un genitore presti il telefono al proprio figlio per giocare o compiere altre attività, dandogli la possibilità di entrare con un profilo utente diverso.

Strano, visto che macOS offre questa possibilità praticamente da sempre. E’ c’ero che Apple ha introdotto molte funzioni di privacy con iOS 18, ma la possibilità di creare utenti separati o profili ospite non è tra queste.

Split Screen

Rispetto ad Android manca anche la possibilità di usare nitidamente due app contemporaneamente attraverso lo split screen. Considerando che iPhone diventa sempre più grande nel display, soprattutto con i modelli Plus e Pro Max, una funzione del genere consentirebbe benissimo di visualizzare a schermo due app a schermo diviso.

Clonare app

Dulcis in fundo, iOS 18 non permette di clonare le applicazioni. Su Android è ormai funzione diffusa, davvero utile soprattutto per le app di messaggistica. In questo modo, ad esempio, è possibile avere due WhatsAppp sullo stesso smartphone, con numeri diversi. Ovviamente, la possibilità di clonare le app su Android non è limitata solo all’app di messaggistica.

Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 18 il link da cui partire è direttamente questo.