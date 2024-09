iOS 18 sta per arrivare, tutte novità e come scaricarlo

Pubblicità

E’ ormai arrivato il momento di iOS 18, il sistema operativo che accompagna il lancio della serie iPhone 16 e 16 Pro. Annunciato a giugno e disponibile in beta da diverso tempo, l’OS mobile per lo smartphone della Mela è arriverà lunedì 16 settembre.

Le novità sono diverse ma per la prima volta da tanti anni a questa parte, per chi abita alle nostre latitudini saranno meno che per gli americani. Il nuovo sistema operativo si incentra infatti intorno al lancio di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Apple che, come ben noto, in Europa non può debuttare per ragioni di normative per la privacy. Ne parliamo più avanti in questo articolo.

Ma non per questo le novità mancheranno anche se in larga parte sono legate ad affinamenti di funzioni e applicazioni che ben conosciamo.

Nuova schermata Home

La prima novità che salta subito all’occhio, quella che probabilmente utilizzeranno i più, è relativa alla personalizzazione della schermata di avvio. Anzitutto, con iOS 18 sarà possibile ordinare icone e widget liberamente sulle varie pagine. Questo vuol che che si potranno anche lasciare spazi vuoti oppure, ad esempio, mettere le icone tutte in basso o sul perimetro del display.

Sebbene la modifica abbia certamente funzioni estetiche, non manca anche la sostanza: spostando in basso le icone più utilizzate, ad esempio, si otterrà l’effetto di poterle raggiungere più facilmente quando si usa l’iPhone con una sola mano.

Personalizzare le icone

Ancora, tra le altre novità che riguardano la personalizzazione, la possibilità di cambiare tinta alle icone, ed uniformare così i colori della homepage. Si possono personalizzare le icone con un qualsiasi colore scegliendo tra l’infinita paletta disponibile.

Icone Scure

Oltre a poter cambiare la tinta alle icone, è possibile anche attivare la modalità scura per quelle che la supporteranno. Questo permetterà di ottenere un effetto dark che si adatterà perfettamente alla modalità scura dell’intero sistema operativo.

Sarà anche possibile utilizzare le icone scure indipendentemente dalla modalità di visualizzazione del sistema operativo. Quindi, anche se l’OS è impostato su quella chiara, sarà possibile avere icone scure. Naturalmente, le icone possono essere scure o chiare in maniera automatica, a seconda della modalità di visualizzazione del sistema operativo, così da abbinarle perfettamente.

Bloccare o nascondere le app

Novità particolarmente interessante, che riguarda sempre la schermata iniziale, è la possibilità di bloccare o nascondere le applicazioni. Si tratta di una funzione utile per proteggere dati sensibili, magari quando si presta temporaneamente lo smartphone a qualcuno.

Le app bloccate rimangono visibili ma possono essere aperte soltanto con l’autenticazione. Se oltre che bloccata, l’app è anche nascosta, non sarà visibile sulla Home, ma solo aprendo un’apposita cartella che può essere aperta sempre con lo sblocco con Face ID o Touch ID.

Schermata di blocco

Apple ha sempre dato grande importanza alla schermata di blocco, considerata come un centro nevralgico da cui partire per l’accesso alle azioni di base che svolge l’iPhone senza ricorrere a molteplici tap.

Per questo Apple ha aggiunto ulteriore flessibilità alla schermata di blocco, dando la possibilità di personalizzare le icone di accesso rapido in fondo ad essa. Oggi abbiamo Fotocamera e Torcia, con iPhone diventa possibile collocare altre applicazioni ad esempio Calcolatrice o Traduci, o attivare funzionalità come la modalità scura.

Centro di controllo

Altra modifica importante apportata da iOS 18 è il centro di controllo, ossia il pannello contenente numerose scorciatoie ad app e funzionalità utili, che si raggiunge con uno slide verso il basso.

Il Centro di Controllo adesso introduce adesso riquadri riorganizzabili, con la possibilità del supporto a più pagine, consentendo così di posizionare le opzioni più utili in cima. Apple ha introdotto anche una galleria Controlli, da cui è possibile aggiungere nuovi comandi personalizzabili, mentre la disposizione è a griglia, permettendo di ridimensionare i riquadri per facilitarne l’accesso.

Ci sono alcuni pulsanti, che possono occupare da uno a quattro riquadri, mentre altri possono espandersi fino a una pagina intera. Funzioni come Wi-Fi e Bluetooth restano raggruppate, ma possono essere modificate nelle dimensioni. Ancora, il nuovo Centro di Controllo supporta l’organizzazione in pagine per preferiti, musica, connettività e altro, e si può scorrere tra queste a seconda della funzione di cui si ha bisogno.

Peraltro, sarà possibile ingrandire alcuni controlli, come ad esempio quelli della musica, per interagire più facilmente. Ed ancora, per la prima volta, le app di terze parti possono aggiungere pulsanti personalizzati, ampliando le opzioni di accesso rapido.

Pulsante azione

Con iOS 18 le funzioni del Centro di Controllo possono essere assegnate al tasto Azione, introdotto da Apple a partire dai modelli iPhone 15 Pro. In questo modo, il bottone diventa ancor più versatile, permettendo di accedere a più app e funzionalità rispetto a quelle fino ad oggi disponibili.

Adesso con questo tasto si possono richiamare molte più funzioni e applicazioni: Calcolatrice, Cronometro, Sveglie, Casa, Timer, Dark Mode, Codice di scansione, Modalità aereo, Dati cellulare, Hotspot personale, Nota veloce, Telecomando, Portafoglio, Tap To Cash, Trova Il Mio Apple Watch.

Modalità gioco

La Modalità Gioco porta miglioramenti al gaming su iPhone. Con iOS 18, l’iPhone è in grado di attivare automaticamente la Modalità Gioco durante le sessioni intense. In sostanza, l’avvio di questa modalità servirà a minimizzare l’attività in background, così da mantenere frame rate elevati in modo costante, anche dopo ore di gioco.

Altresì, la Modalità gioco servirà a ridurre drasticamente la latenza quando si utilizza un controller di gioco Bluetooth, così da ottenere input più reattivi e precisi. In ultimo, la modalità gioco ridurrà la latenza quando si utilizzano gli AirPods per l’audio

Nuove Applicazioni

Apple introduce con iOS 18 anche alcune nuove applicazioni. Si tratta di una tradizione che la Mela ha da qualche anno. Alcune di esse più che nuove sono in realtà rivisitazioni di applicazioni o funzioni che venivano offerte da terze parti.

App Password

L’esempio di maggior portata e una di quelle che costituisce una delle principali novità di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, è l’app Passwords. Stiamo parlando di un’app fondata su Portachiavi e sul concetto di applicazioni come 1Password, questo programma permette di accedere facilmente a password di account, passkey, password delle reti Wi-Fi e codici di verifica, tenendo tutte le credenziali organizzate in un solo punto di riferimento.

Apple spiega che grazie alla crittografia end-to-end, tutti i dati restano protetti ed è possibile filtrare e ordinare gli account in base alla loro data di creazione, alla tipologia dei dati d’accesso, o al fatto che gli account siano o meno in un gruppo condiviso.

App Foto

L’App Foto è tutt’altro che nuova, ma la struttura dell’applicazione è stata talmente rivoluzionata da indurci a inserirla sotto la voce nuove applicazioni.

La schermata principale offre una singola visualizzazione unificata, con una griglia di foto in alto e la libreria organizzata per temi sotto. La griglia di foto consente quindi di visualizzare l’intera libreria, mentre gli utenti possono utilizzare le visualizzazioni Mesi e Anni in basso, con possibilità anche di usare un pulsante filtro che permette di nascondere screenshot e ordinare le immagini in altri modi.

Sulla parte più bassa dell’app c’è spazio anche per le Collezioni, con la possibilità di navigare per tag, come Tempo, Persone, Ricordi, Viaggi e altro ancora.

Arriva anche la funzione “Collezioni”, che organizza automaticamente la libreria suddividendola per categorie come Giorni recenti, Viaggi, Persone e animali. Inoltre, con la funzione “Collezioni in evidenza” l’utente può accedere rapidamente alle raccolte o agli album che contano di più.

Le migliori foto, comunque, resteranno subito in primo piano nella griglia delle foto, scorrendo verso destra, dove sarà possibile esplorare la nuova modalità a carosello, che mette in risalto gli scatti preferiti in formato poster e ogni giorno offre una selezione di nuove immagini.

Aggiornamento applicazioni

Decisamente superiore il numero delle app già esistenti e note che hanno ricevuto ritocchi e miglioramenti più contenuti, ma non per questo trascurabili o meno importanti

Messaggi

Ad esempio nell’app Messaggi, i tapback sono stati ridisegnati e gli utenti possono reagire adesso con qualsiasi emoji. È anche possibile programmare l’invio dei messaggi, formattare il testo con grassetto, corsivo, sottolineato e barrato. Non mancano, inoltre, nuovi effetti di testo, che offrono modi per enfatizzare parole e frasi, con suggerimenti automatici.

Con iOS 18 anche le conversazioni in iMessage diventeranno più vivaci grazie ai nuovi effetti del testo, che permettono di evidenziare lettere, parole, frasi o emoji con animazioni dinamiche. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale (dove e quando disponibile) e Image Playground, è possibile creare immagini in tre diversi stili, come animazione, illustrazione e schizzo. Ancora, Messaggi con iOS 18 accoglie il supporto dei messaggi RCS (Rich Communication Services); in questo modo, anche gli utenti Android e chi non utilizza Apple iMessage può usufruire di contenuti multimediali avanzati, oltre ad avere conferme di consegna e lettura.

Mail

Nell’app Mail, invece, le mail possono essere automaticamente classificate in categorie, così che l’utente saprà assegnare la necessaria priorità ai messaggi in entrata.

La sezione Principale, inoltre, permette di focalizzare l’attenzione su ciò che è davvero importante: messaggi urgenti e email da parte di amici, familiari o colleghi; le promozioni, ricevute, newsletter vengono mostrate con brevi anteprime, ordinate per mittente, in un unico colpo d’occhio.

Safari

Tra le più importanti novità di Safari c’è quella che consentirà, grazie al machine Learning, di trovare all’interno della nuova modalità lettura le informazioni di proprio interesse. Inoltre, è possibile creare riassunti di un articolo o, semplicemente, ritrovare le info sul ristorante senza perdersi tra una miriade di informazioni.

In questo modo, durante la navigazione, Safari individua automaticamente le informazioni chiave della pagina e le segnala con la funzione “In evidenza”, offrendo dati essenziali, collegamenti rapidi e suggerimenti su persone, musica, film e serie TV.

Mappe

Mappe è stato aggiornato e arricchito anche se in questo momento diverse novità non sono state ancora estese fuori dagli USA. Una di queste riguarda la presenza di nuove mappe topografiche in Apple Mappe, con reti di sentieri e percorsi per escursionisti, ricche di informazioni su sentieri ed escursioni, compresi i percorsi di tutti i 63 parchi nazionali degli Stati Uniti.

Inoltre, su queste mappe è possibile salvare mappe sul dispositivo in locale, così da usarle offline, senza necessità di collegamento a internet, potendo anche creare direttamente i propri percorsi. È anche facile creare e salvare dei percorsi personalizzati per le camminate e le escursioni: si può scegliere tra più opzioni, per esempio percorsi di sola andata, di andata e ritorno, oppure ad anello.

Wallet

Se negli USA il Wallet potrà servire anche per accettare pagamenti, trasformando di fatto iPhone in un POS, in Europa dovremo accontentarci della nuova possibilità di inserire i biglietti degli eventi con nuove funzionalità. Adesso, questi includono una guida con dettagli utili sulla location e consigli selezionati dalle app Apple.

Note

Nell’app Note abbiamo una funzione integrata che permette di risolvere equazioni direttamente nelle note. Sarà sufficiente scrivere un’operazione matematica e ottenere all’istante il risultato. Adesso è possibile rendere più agevole la lettura delle note estese riducendo le sezioni e visualizzando solo i titoli, nascondendo così il contenuto.

Inoltre, il nuovo strumento evidenziatore permette di annotare facilmente le note e mettere in risalto frasi o parole chiave. Fuori dall’Europa c’è anche una nuova funzione per registrare audio e creare trascrizioni AI in tempo reale, corredate da un riepilogo del contenuto. Le trascrizioni possono essere ricercate e integrate con documenti, commenti ed elenchi all’interno dell’app.

Altre novità

iOS introduce tantissime altre novità, grandi e piccole. In questo articolo segnaliamo:

L’app Diario su iOS 18 permette di registrare il proprio stato d’animo e di tenere traccia di quanti giorni e settimane si trascorre ad aggiornarlo

tenere traccia di quanti giorni e settimane si trascorre ad aggiornarlo L’app Apple TV , quando si usa l’iPhone come telecomando per Apple TV, offre dettagli su musica e attori riprodotti a schermo (come fa Prime Video). Migliora dialoghi permette di distinguere chiaramente le voci, utilizzando il machine learning

dialoghi permette di distinguere chiaramente le voci, utilizzando il machine learning L’app casa permette di assegnare accessi temporanei a ospiti per serrature intelligenti e sistemi di sicurezza. e di sfruttare la tecnologia Ultra Wideband UWB per abilitare lo sblocco automatico delle serrature avvicinandosi alla porta con il proprio iPhone o Apple Watch.

Per l’accessibilità abbiamo il tracciamento degli occhi per il controllo di iPhone semplicemente con lo sguardo e la capacità del Taptic Engine di restituire il ritmo della musica, rendendo il catalogo Apple Music accessibile anche alle persone con difficoltà uditive.

abbiamo il tracciamento degli occhi per il controllo di iPhone semplicemente con lo sguardo e la capacità del Taptic Engine di restituire il ritmo della musica, rendendo il catalogo Apple Music accessibile anche alle persone con difficoltà uditive. La calcolatrice si arricchisce con “Note matematiche”, l’orientamento verticale per la calcolatrice scientifica e funzioni come la conversione delle unità e la cronologia dei calcoli

si arricchisce con “Note matematiche”, l’orientamento verticale per la calcolatrice scientifica e funzioni come la conversione delle unità e la cronologia dei calcoli Nel calendario la vista mensile è stata aggiornata per offrire una panoramica più chiara dei mesi successivi. Inoltre, è possibile gestire i promemoria dell’app Promemoria direttamente dal Calendario, creando, modificando e completando le attività senza uscire dall’app

la vista mensile è stata aggiornata per offrire una panoramica più chiara dei mesi successivi. Inoltre, è possibile gestire i promemoria dell’app Promemoria direttamente dal Calendario, creando, modificando e completando le attività senza uscire dall’app Freeform adesso consente di organizzare e presentare la propria lavagna sezione per sezione con le scene, potendo condividerla facilmente tramite link.

consente di organizzare Apple Fitness+ , consente di accedere rapidamente a una selezione personalizzata di allenamenti e meditazioni. Il pannello “Per te” suggerisce, invece, le attività migliori in base ai propri trainer preferiti, alla durata e al tipo di musica.

, consente di accedere rapidamente a una selezione personalizzata di allenamenti e meditazioni. Il pannello “Per te” suggerisce, invece, le attività migliori in base ai propri trainer preferiti, alla durata e al tipo di musica. L’app telefono consente adesso di registrare le chiamate in tempo reale direttamente dall’app. È possibile sfruttare il concetto del T9, permettendo di inserire il nome di un contatto tramite il tastierino numerico

T9, permettendo di inserire il nome di un contatto tramite il tastierino numerico iOS 18 introduce diverse novità per gli AirPods Pro 2, consentendo ad esempio, di gestirli senza l’uso delle mani, né la necessità di parlare, bensì con con movimenti della testa. Ci sono anche l a funzione di isolamento vocale, l’audio spaziale personalizzato per i giochi e diverse altre funzioni. Ne parliamo diffusamente qui

Quello che in Italia non vedremo di iOS 18

Come abbiamo accennato in apertura di questo articolo ci sono alcune cose molto importanti che saranno disponibili, alcune da subito altre in tempi ragionevolmente ridotti, negli USA, ma non da noi.

La maggior parte è collegata in qualche modo ad Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Apple che al momento è esclusa in Europa. Per poter beneficiare di tutte le funzionalità di Apple Intelligence occorre impostare la lingua del dispositivo in inglese (inizialmente era necessario cambiare anche l’area geografica dello smartphone, impostandola su Stati Uniti) con tutto quello che ne consegue in termini di funzionalità del telefono e di fruizione della sua interfaccia.

Da Apple Intelligence derivano una serie di funzioni che dovrebbero agevolare o rendere più potente l’iPhone come strumento che accompagna la vita e le nostre azioni quotidiane. Da notare che Apple Intelligence non sarà disponibile neppure per gli americani al lancio ma solo con iOS 18.1, oggi in beta, che arriverà più avanti nel corso dell’autunno, forse a ottobre.

Apple Intelligence negli Strumenti di scrittura

Al momento, tra le più interessanti integrazioni di Apple Intelligence, quella che riguarda gli strumenti di scrittura, che facilitano e velocizzano la modifica dei testi. È una raccolta di funzionalità incluse in app come Note, Pages, Mail e altre che possono essere usate per correggere gli errori, individuare parole mancanti, cambiare il tono e riassumere il contenuto.

Image Playground

Image Playground permette di generare immagini con l’AI, a partire da prompt scritti dall’utente. Grazie a quest’app è possibile creare un’immagine con un prompt, simile a ChatGPT. Apple fornisce anche dei concept organizzati in categorie come temi, luoghi, personaggi e costumi, e altro ancora. Apple suggerisce queste nel caso non si fosse abbastanza ispirati, ma naturalmente sarà possibile scrivere qualsiasi cosa per generare le proprie immagini.

Image Playground è un’app autonoma, ma è anche integrata in app come Note e Messaggi, e potrà essere aggiunta ad app di terze parti. Image PlayGround arriverà per gli americani solo a dicembre.

Genmoji

Anche le Genmoji fanno parte del pacchetto di applicazioni di Apple Intelligence. Sono simili alle emoji, ma vengono create con l’intelligenza artificiale, a partire da un prompt descritto dall’utente. In pratica sono delle emoji create dall’AI come richiesto dall’utente, non caratteri codificati dal Consorzio Unicode. Per il corretto funzionamento Apple ha progettato un’API ad hoc così da visualizzare le Genmoji correttamente ovunque sia supportato il rich text.

Le Genmoji arriveranno assieme ad Image PlayGround con una versione di iOS 18 in arrivo a dicembre in USA.

ChatGPT

Apple sta collaborando con OpenAI per integrare ChatGPT in iPhone, iPad e Mac, così da permettere a Siri di indirizzare richieste complesse a ChatGPT, come generare immagini o scrivere un testo da zero. L’integrazione di ChatGPT, sarà opt-in, in pratica Siri chiederà il permesso ogni volta per poter inviare una richiesta ai server di ChatGPT. Anche l’integrazione con ChatGpt arriverà a dicembre in USA.



Nuova Siri e ricerca

Apple Intelligence rinnova, naturalmente, anche Siri, che diverrà molto più intuitiva e reattiva alle richieste. L’assistente Apple avrà una migliore consapevolezza contestuale e la possibilità di estrarre informazioni dalle app presenti su iPhone. Siri, inoltre, potrà vedere cosa c’è sullo schermo e manterrà la continuità tra le richieste, in modo da poter fare riferimento alla richiesta precedente, senza bisogno di specificarlo nella successiva domanda.

Per la prima volta, inoltre, Siri potrà intraprendere azioni all’interno delle app, come spostare file, inviare bozze di email, modificare foto, aggiungere foto ai messaggi e molto altro ancora. Per segnalare il radicale cambiamento di Siri, Apple ha cambiato il design visivo dell’assistente. Invece della tradizionale icona a forma di sfera a cui siamo abituati da anni, ora la parte più esterna del display di iPhone visualizza un perimetro colorato in tinte cangianti, per indicare che Siri sta ascoltando.

La nuova Siri dovrebbe essere l’ultimo pezzo delle funzioni di Apple Intelligence ad essere rilasciata e dovrebbe essere presente sugli iPhone americani e di tutti quei paesi dove Apple Intelligence arriverà prima che da noi, dalla primavera.

Duplicazione di iPhone su Mac

Una delle novità rilevanti di iOS 18, in combinazione con macOS Sequoia, è la possibilità di duplicare lo schermo di iPhone su Mac, potendo interagire con lo smartphone direttamente dal grande schermo. Ma anche questa funzionalità non è al momento attiva in Europa, a meno che non utilizziate questo trucchetto.

La funzione richiede che si effettui l’accesso allo stesso Apple ID sia su iPhone che su Mac, essendo poi sufficiente avviare l’app “Duplica iPhone” presente su macOS Sequoia. Sarà così possibile ricevere su Mac le notifiche in entrata su iPhone, e interagire con queste ultime, con tastiera, trackpad o mouse del Mac. Entro la fine dell’anno, inoltre, Duplica iPhone consentirà di trascinare e rilasciato file, foto e video tra iPhone e Mac, e viceversa.

Compatibilità iOS 18

Anzitutto è bene capire con quali dispositivi sarà compatibile iOS 18. Sarà possibile installarlo su:

– iPhone 15

– iPhone 15 Plus

– iPhone 15 Pro

– iPhone 15 Pro Max

– iPhone 14

– iPhone 14 Plus

– iPhone 14 Pro

– iPhone 14 Pro Max

– iPhone 13

– iPhone 13 mini

– iPhone 13 Pro

– iPhone 13 Pro Max

In pratica iOS 18 è compatible con tutti gli iPhone con cui era compatibile iOS 17. Occorre precisare che, come accaduto in precedenza, la mera compatibilità con il sistema operativo non significa che tutte le funzioni sono disponibili. Alcune anche in passato sono state riservate solo ai modelli iPhone che sono in grado di gestirle per caratteristiche e potenza del processore.

Nel caso di iOS 18 sappiamo da tempo che, ad esempio, le novità più importanti dell’anno, quelle riferite all’Intelligenza Artificiale che Apple ha presentato nel pacchetto denominato “Apple Intelligence“ possono funzionare solo se si ha un iPhone 15 Pro o iPhone 16.

Quando arriva iOS 18

Quando arriva iOS 18? La data di lancio di un nuovo sistema operativo Apple è semplice da fissare, almeno in termini relativi: avviene pochi giorni prima della reale disponibilità di iPhone 16.Quest’anno gli iPhone 16 saranno disponibili da venerdì 20 settembre, mentre iOS 18 arriva lunedì 16 settembre.

Solitamente l’ora di lancio in Italia è tra le 18 e le 19. Ricordiamo che questo orario non vale per tutti. C’è una distribuzione differenziata per aree geografiche e per dispositivi in maniera da non intasare i server della Mela.

In pratica potrebbe apparire come disponibile per un utente e non per un altro. Nel giro di una mezz’ora dal debutto però è disponibile per il download per tutti. Trattandosi di diversi GB bisogna avere una buona connessione e un po’ di pazienza, oltre che rispettare alcuni parametri tecnici di cui diciamo poco sotto.

Macitynet ha preparato una guida specifica che vi spiega come prepararsi. Potrebbe essere una buona idea leggerla prima di aggiornare il sistema.

Come scaricare iOS 18

Nel nostro articolo che linkiamo poco sopra vi spieghiamo come scaricare iOS 18. Ma se siete capitati su questa nostra guida e siete di fretta, vi basti sapere che è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), sarà possibile installare l’aggiornamento minore (a iOS 17.7, per chi non vuole ancora passare al nuovo sistema) oppure a iOS 18; dopo aver selezionato quello desiderato, questo verrà scaricato.

Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente. L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria oppure il collegamento a una sorgente di alimentazione, oltre ovviamente a una buona quantità di memoria disponibile.

