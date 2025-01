Etilometro senza contatto super-tascabile in offerta a meno di 10 € - macitynet.it

Pubblicità

Col nuovo Codice della Strada italiano non si scherza: vi basta poco per rischiare di prendere oltre 2.000 € di multa o, in casi più gravi, dover soffiare in un tubicino -altrimenti la macchina non si accende – per i successivi due anni: tutto questo si può evitare controllando il tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Come? volendo, anche con l’etilometro attualmente in sconto a meno di 10 €.

Il modello in promozione è anche tra i più igienici in commercio in quanto rientra nella tipologia di quelli senza contatto. Ovvero, anziché metterlo in bocca vi basta soffiarci contro (per più di 4 secondi) e in pochi secondi saprete se, mettendovi alla guida, rischiate grosso o potete viaggiare sicuri.

Promette misurazioni accurate – la precisione, leggiamo sulla scheda tecnica, è di di ±0.005% BAC – ed è subito operativo dopo soltanto una decina di secondi dall’accensione. Si alimenta con una batteria ricaricabile da 300 mAh che gli permette di effettuare fino a 300 misurazioni prima di doverlo ricaricare.

È progettato per operare in un ampio intervallo di temperature, da 0°C a 45°C, quindi lo usate senza problemi sia in estate che in inverno. E poi è piccolissimo (9 x 2,5 x 2,5 cm) quindi lo potete tenere sempre in tasca.

Cosa dovete sapere sulla guida in stato di ebbrezza

Facciamo un breve riassunto di alcune cose che dovreste tenere a mente sempre.

Anche se assunto in piccole quantità, e anche senza sintomi evidenti, in caso di misurazione da parte delle Forze dell’Ordine potreste aver assunto dosi di alcol superiori ai valori limite stabiliti dalla legge; L’etanolo contenuto negli alcolici infatti non solo rallenta i riflessi ma riduce il campo visivo e altera il sistema nervoso; In Italia la guida in stato di ebbrezza è reato: la legge ci dice che si può guidare fino a 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue; Per il calcolo influiscono anche altri fattori come età, sesso, peso, livello di idratazione dell’organismo, eventuale assunzione di farmaci o altre sostanze che possono interagire con l’alcol. Per l’Italia, qui trovate le tabelle tasso alcolemico stilate dal Ministero della Salute.

Come funziona l’etilometro

Qualsiasi etilometro acquistiate, tenete presente che questi dispositivi sono progettati per rilevare la concentrazione di alcol nel sangue attraverso la semplice aria espirata: l’etanolo infatti viene sì assorbito molto rapidamente dallo stomaco, ma circa il 10% viene eliminato tramite sudorazione, urine e, per l’appunto, attraverso l’aria che buttiamo fuori dai polmoni.

Inoltre il test va effettuato dopo almeno 20 minuti dall’assunzione dell’alcol in quanto le sostanze rilevate possono sostare nel cavo orale falsando la rilevazione.

