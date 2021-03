Apple ha in serbo tre novità per aprile

Tre dei più attendibili leaker hanno tutti sbagliato le previsioni per l’evento Apple di marzo che non si è visto: ora seppur con molta cautela vengono indicate tre novità Apple in arrivo in aprile nelle categorie tablet, indossabili e accessori.

Ormai da anni Cupertino introduce nuovi iPad nei primi mesi dell’anno, inoltre sono circolate numerose indiscrezioni sul nuovo iPad Pro 2021 12,9 pollici, indicato con processore Apple A14X e anche, per la prima volta per Apple, con schermo mini LED. A questo si aggiunge che iPad Pro attuale è stato introdotto esattamente un anno fa, il 18 marzo, tra l’altro un aggiornamento piuttosto limitato. In base a tutti gli indizi l’annuncio di iPad Pro 2021 in aprile è decisamente molto probabile. Qui tutto quello che sappiamo finora su questo tablet.

Delle tre novità Apple indicate per aprile, quelle nella categoria indossabili potrebbero essere nuovi cinturini e bracciali per Apple Watch. Anche in questo caso da anni Apple in primavera introduce la nuova linea di cinturini. Per la collezione primavera 2021 sono attesi nuovi Solo Loop in nuovi colori e forse anche un nuovo stile di bracciale.

Infine nella categoria accessori dovrebbero rientrare gli AirTag di cui nelle scorse ore sono emerse per la prima volta indicazioni sulle dimensioni e anche sul prezzo. Le tre novità Apple per aprile sono indicate da Max Weinbach, via EverythingApplePro, sulla base di informazioni provenienti dal settore rivenditori e distribuzione, quindi in linea di massima più mirate su prodotti in arrivo a breve rispetto alle fughe di notizie provenienti da costruttori e fornitori. Tutto quello che sappiamo su AirTag è in questo articolo.

La previsione sbagliata sull’evento Apple di marzo consiglia più cautela non solo sulle previsioni riguardanti le novità indicate per aprile, ma anche sulle modalità di lancio.

Alcuni continuano a puntare su una presentazione in formato Apple Keynote, plausibile considerando tre novità di prodotto e anche un annuncio abbinato per rilascio e disponibilità per tutti di iOS 14.5 con funzioni su privacy e tracciamento. Tutto questo senza contare su possibili ulteriori sorprese, tra cui nuovi Mac con Apple Silicon, nuova Apple TV e altro ancora: l’elenco completo di tutto ciò che è atteso Apple in primavera è in questo articolo. Ma ipotizzando che non tutte e tre le novità siano pronte al lancio, Cupertino potrebbe presentarne solamente una o due tramite rilascio di comunicati stampa.

