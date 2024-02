Un’avventura emozionante attende gli utenti di Amazon durante la settimana di San Valentino, grazie all’iniziativa lanciata dall’assistente vocale Alexa. Con la semplice richiesta “Alexa, famolo strano!”, si avrà accesso a un quiz progettato per esplorare il valore della comunicazione all’interno delle relazioni di coppia.

L’iniziativa coinvolge Durex Italia e all’ALA Onlus, un’associazione impegnata nella promozione della salute e della consapevolezza sociale, che promuove sessualità sicura, libera e consapevole.

Durante il periodo che va dal 12 al 19 febbraio, gli utenti avranno la possibilità di interagire con Alexa e partecipare al quiz interattivo, che li guiderà attraverso una serie di domande a risposta multipla incentrate sulla comunicazione e la consapevolezza sessuale. Oltre a divertirsi con il quiz, gli utenti saranno indirizzati a ulteriori informazioni per approfondire i temi trattati.

L’obiettivo di questa collaborazione è quello di incoraggiare le coppie a esplorare la comunicazione e la consapevolezza sessuale, celebrando l’amore in tutte le sue sfumature.

In sostanza, con il supporto di Alexa, Durex Italia e ALA Onlus, quest’anno San Valentino sarà un’occasione per celebrare l’amore in modo consapevole e inclusivo. E con un semplice comando, “Alexa, famolo strano!”, le coppie potranno iniziare un viaggio alla scoperta della comunicazione e della passione nella relazione.