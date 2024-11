Fare la scorta su Amazon, tra carta igienica, swiffer, caffè in cialde, batterie detersivi e…

Pubblicità

E’ arrivato quel particolare momento dell’anno in cui vi trasferite a notte fonda nel vostro garage e cercate di trovare disperatamente uno spazio, un anfratto tra barattoli in vetro della marmellata consumata 10 anni fa, i vecchi stivali in gomma che non si mai, il mobile ikea comprato per sfizio e mai montato… insomma qualcosa che possa essere eliminato dalla montagna di cose inutili aggiunte anno dopo anno da bravo accumulatore seriale per fare posto a lei, la sacra, immancabile, leggendaria scorta Amazon del Black Friday.

Della scorta Black Friday ne sentiamo parlare ormai da anni, gli specialisti del marketing dell’azienda che incontriamo periodicamente ce ne decantano le proprietà curative sui bilanci di produttori, rivenditori e affiliati proprio perché si tratta di un rito a cui non si può rinunciare a costo di liberare il proprio garage anche da cose strettamente utili come le gomme estive che tanto stanno bene anche sotto un telo in giardino o la vecchia Mokona con tanto di scatola originale ma intasata dal calcare che non siete riusciti ad eliminare.

La nuova macchina del caffè è pronta però ad accogliere la sua parte di scorta e non vi limitate a contare le tazzine che bevete al mattino: due per 365 giorni in un anno fanno 730 cialde e bastano quindi 5 scatole da 150 di Caffé Borbone… ma se poi il caffè aumenta? Se chiudono di nuovo il canale di Suez? Meglio abbondare e invadere anche le mensole sotto cui l’auto si incastra a malapena.

Che dire poi delle batterie? Avete comprato decine di batterie ricaricabili al litio e i caricatori più moderni ma quando è il momento di cambiare quelle del telecomando sono sempre esaurite e la ricarica sembra durare all’infinito, ma allora conveniva fare la scorta di quelle industriali in barba al loro smaltimento e così riempiamo il cassetto di della mega offerta da 400 pezzi anche se ce ne servono al massimo 20 all’anno. Quelle ricaribili? Boh? Il litio si smaltisce facilmente?

Altri acquisti impulsivi? Decine di testine di ricambio per lo spazzolino elettrico che sai non si sa mai che smettano di produrle, una marea di ricambi per lo swiffer che anche qua forse era più semplice usare la scopa o al limite un robot aspirapolvere ma di quelli senza sacchetti che altrimenti tocca fare la scorta anche di quelli.

Accumulare? Prevenire? Prevedere? Accantonare per il futuro? Pensateci bene! In ogni caso vi elenchiamo i prodotti più acquistati mediamente da chi fa la scorta nel Black Friday per la propria casa. Ovviamente tutti in super offerta e se ne comprate più pezzi avete uno sconto ulteriore! Decidete voi se farvi prendere dalla tentazione ma solo dopo aver verificato se avete davvero spazio in garage o se il garage lo avete davvero!



Carta igienica, Detersivi e pulizia casa

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Cura della persona

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Batterie

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Caffè e alimenti

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...