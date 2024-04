Il giro di boa di iPhone 15 sarà incolore

Sembra che quest’anno Apple potrebbe interrompere la tradizione dei colori di metà ciclo: il colosso di Cupertino infatti, è solito inserire una nuova colorazione di iPhone a metà vita del dispositivo, ma la serie di iPhone 15 (standard e Pro) potrebbe fare eccezione.

Negli ultimi anni Apple ci ha abituati ad attenderci una nuova colorazione di iPhone. E’ accaduto anche con il precedente iPhone 14, che nel mese di marzo 2023 ha accolto una nuova colorazione gialla, particolarmente apprezzata dal pubblico.

Nel 2017 e nel 2018 Apple ha rilasciato, rispettivamente, le versioni rosse a metà ciclo di iPhone 7 e iPhone 8. Ancora, nel 2021, Apple ha aggiunto la colorazione viola ai modelli iPhone 12 e iPhone 12 mini. Nel marzo 2022, poi, la linea di iPhone 13 ha ricevuto nuove finiture verdi.

Insomma, il pubblico si attendeva la stessa strategia anche con iPhone 15 quest’anno, non fosse altro che per rinnovare l’interesse sul terminale. Secondo un leaker cinese, però, non ci sarà una nuova combinazione di colori primaverili su iPhone 15.

L’indiscrezione, a dire il vero, parrebbe confermata da diversi fattori. Anzitutto, il mese di marzo è ormai passato senza alcuna nuova colorazione. Inoltre, vale anche la pena notare che Apple ha già lanciato diverse custodie per iPhone e cinturini per Apple Watch in opzioni di colore aggiornate. Spesso, questi accessori aggiornati vengono affiancati dal rilascio di nuove colorazioni di iPhone.

Ed allora, sembra che non ci sarà alcuna nuova colorazione per iPhone 15. Non si comprende il motivo della strategia di Apple, che in questo modo sembra rinunciare all’opportunità di aumentare le vendite nel bel mezzo di un ciclo di iPhone.

Inoltre, c’è anche da dire che ormai Apple dovrebbe essere concentrata sul lancio dei nuovi iPad, previsto per maggio prossimo. Peraltro, le ultime indiscrezioni indicano che Apple non dovrebbe tenere alcun evento di lancio dedicato. Chissà, però, che in quella stessa occasione Apple possa lanciare una nuova colorazione di iPhone.

