Festa della Repubblica: un mare di sconti tecnologici

Si avvicina la festa della Repubblica, e da ora e sino al 2 giugno il catalogo GearBest è pieno zeppo di sconti. Dagli smartphone ai droni, dalle bici elettriche agli aspirapolvere smart, tutto in offerta solo per poco tempo. Ecco la pagina principale agli sconti, mentre di seguito vi segnaliamo alcune offerte davvero imperdibili.

Chi fosse alla ricerca di uno smartphone top, che nulla ha da temere rispetto ad altri concorrenti, segnaliamo Xiaomi Mi 9, che la redazione di Macitynet ha recensito a questo indirizzo.

Le specifiche includono un display AMOLED da 6,39 pollici, con una risoluzione 2340 x 1080 Full HD+, dimensioni di 157.5 x 74.67 x 7,61 millimetri, peso di soli 173 grammi, porta USB-C, processore CPU Qualcomm Snapdragon 855 chipset – che si ritrova anche nel Samsung Galaxy 10e – 6 GB di RAM, 64 GB di ROM interfaccia MIUI 10. A livello multimediale è presente una tripla fotocamera sul retro, con fotocamera da 48MP con apertura f/1,75 grandangolare, un secondo sensore da 16MP f/2.2 ultra-wide, e un terzo da 2MP f/2.2 con teleobiettivo, mentre sul fronte c’è un sensore da 20MP con apertura f/2.0, ospitato all’interno del piccolo notch.

Lo Xiaomi Mi 9 è in offerta a soli 341 euro cliccando su questo link diretto, ma sarà disponibile solo per pochissime ore, meglio affrettarsi

Tra le altre offerte vi segnaliamo anche la bici elettrica Fiido D1. Si tratta di una delle migliori che si possano acquistare dalla Cina. La bici elettrica Fiido D1 ha dimensioni davvero contenute, ancor più quando la si ripiega, potendola adagiare tranquillamente all’interno di un vano bagagli, anche della più piccola delle auto. Al suo interno una batteria da 7,8 Ah, che offre fino a 40 km di distanza in modalità completamente elettrica.

Sul manubrio trova spazio anche il supporto per collegare uno smartphone via USB, mentre sul lato opposto un display in bianco e nero offre tutte le informazioni su alimentazione e controllo della velocità. Non manca un sellino con altezza regolabile. Le dimensioni della bici aperta sono di 130 x 58 x 95 cm, mentre ripiegata la bici occupa uno spazio di 75 x 35 x 65 cm. Si ricarica in 6 ore, ma con sistema di guida a pedalata assistita arriva anche a percorrere 80 km.

Solitamente ha un costo che supera di gran lunga 400 euro, ma al momento su GearBest la si acquista a circa 395 euro.

Tra le altre, vi segnaliamo anche il Teclast F15, uno dei notebook dal miglior rapporto qualità prezzo. Anche in questo caso ne abbiamo parlato in una recensione, da leggere a questo indirizzo. Per l’utilizzo quotidiano standard, quindi video scrittura e navigazione web, è assolutamente all’altezza e va anche oltre. Monta pur sempre 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Peccato per il processore, che comunque ha dalla sua la capacità di mantenere bassi i consumi e di favorire una buona autonomia. Esteticamente nulla ha da temere rispetto ai concorrenti più gettonati, sottilissimo e con un trackpad davvero immenso, oltre che con una tastiera molto comoda.

Al momento è ancora in offerta flash su GearBest a 350 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

A questo indirizzo tutti gli sconti per la Festa della Repubblica.