Filmmaker Pro trasforma iPhone e iPad in uno studio cinematografico tascabile

«Anche se non hai mai montato nulla in vita tua, l’intuitività di Filmmaker Pro ti sorprenderà». E’ con questa frase che un paio d’anni fa Apple promosse l’app attraverso un editoriale pubblicato sull’App Store, dove venivano enfatizzate le caratteristiche principali di quest’utile applicazione per tutti gli utenti che hanno quotidianamente a che fare con i video.

L’app – scriveva Apple – rappresenta «un vero e proprio studio cinematografico tascabile […], un potentissimo strumento che darà un tocco professionale ai video casalinghi». Insomma, in un attimo si diventa dei registi, perché «per creare un nuovo progetto, basta toccare il simbolo + nell’angolo in alto a sinistra dello schermo e sceglire uno dei tre formati disponibili: Paesaggio (16:9), Ritratto (9:16) o Quadrato (1:1). L’app ti guiderà fin da subito, presentandoti il pulsante animato Inizia qui, pronto per il tuo tocco».

Non ci sono limiti nel numero di progetti che si possono realizzare, neppure sul supporto al numero di video clip, tracce audio (presenti nell’app o acquistabili tramite iTunes), voci fuori campo e testi in sovrimpressione che si possono aggiungere (elementi questi che tra l’altro possono essere facilmente riposizionati tenendo premuto a lungo). L’app supporta il formato 4K disponibile a partire da iPhone SE, iPhone 6s e iPad Pro e permette di selezionare sia la frequenza dei fotogrammi che il formato in fase di esportazione.

Chiaramente include tutta una serie di strumenti che permettono di ritagliare un video, rallentarlo, velocizzarlo, alterarne i colori e l’esposizione. Ci sono 39 effetti di transizione e 30 filtri pronti all’uso, senza dimenticare il movimento foto con effetto Ken Burns. Si possono applicare effetti di dissolvenza in apertura e chiusura per le tracce audio e regolarne il volume, con tanto di audiometro per tenere sotto controllo quello della voce fuori campo.

Per quanto riguarda i testi sovrapponibili al flusso video, l’utente può scegliere tra più di 260 font, con 26 diverse opzioni di animazione. La durata del testo è chiaramente regolabile e anche qui si può applicare una dissolvenza in entrata e/o in uscita.

L’app è gratis (si scarica da App Store in versione universale per iPhone e iPad) ma per accedere a tutte le funzioni è necessario acquistare un abbonamento disponibile sia in opzione mensile che annuale.