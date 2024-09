Firefox 130 ora supporta i chatbot con l’AI

Pubblicità

Mozilla ha rilasciato Firefox 130. L’ultima versione del browser integra una funzionalità che consente di tradurre in diverse lingue porzioni di testo selezionate nel browser, e offre un nuovo modo per testare funzionalità sperimentali: aprendo le Impostazioni è possibile selezionare la voce “Firefox Labs” e da qui attivare le opzioni “ChatBot IA” (per aggiungere il chatbot preferito alla barra laterale per un rapido accesso mentre si naviga) e “Picture in Picture al cambio schede” (per i video in esecuzione quando si cambia scheda).

Mozilla riferisce della soluzione a vari bug legati alla sicurezza, della soluzione a un problema con il copia&incolla dal menu contestuale e del supporto di nuove lingue (catalano, croato, danese, serbo e altre ancora).

Sono supportate le API WebCodecs con le quali gli sviluppatori hanno a disposizione metodi per accedere ai singoli frame del video e a blocchi di audio (e migliorare funzionalità di interazione con audio e video, per decodificare ed eseguire – dal punto di vista tecnico – il rendering di singoli frame in un canvas).

Ad agosto gli sviluppatori di Firefox hanno dichiarato che vogliono fare in modo che gli utenti tornino ad amare questo browser. “Non abbiamo sempre dato priorità ad alcune caratteristiche come avremmo dovuto fare”, ha riferito Laura Chambers (CEO ad interim di Mozilla) affermando che il cambio di passo è stato “sentito nella community, dando l’impressione che stiamo dando davvero priorità, dando vita vita alle cose che chiedono”.

L’ultima versione di Firefox si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

