EVE Online ora si gioca anche nel browser

Gli appassionati di EVE Online ora possono giocare al loro titolo preferito senza installare niente: grazie alla piattaforma EVE Anywhere, che permette appunto lo streaming del popolare MMO su qualsiasi browser, è sufficiente accedere alle battaglie spaziali disponendo soltanto di un computer e di un browser moderno come Chrome, Edge, Safari o Firefox, oltre chiaramente ad una solida connessione Internet a 25 Mbps.

La parte più interessante dell’annuncio è che il gioco può essere avviato da chiunque, e non solo dagli abbonati premium Omega, che invece hanno potuto provare la piattaforma disponibile in beta dallo scorso anno. «Da agosto 2021, più di 11.000 utenti in tutto il mondo hanno trasmesso in streaming 86.000 sessioni in EVE Anywhere: durante tutta la versione beta, abbiamo raccolto preziosi feedback della community per migliorare l’esperienza cloud complessiva per il lancio su larga scala».

La società sviluppatrice CCP Games afferma che per trasmettere il gioco si affida alla tecnologia Intel e ad alcuni server ad alta capacità: ora è chiaro che i giocatori più incalliti difficilmente rinunceranno al proprio PC desktop ultra-performante per rilassarsi con EVE Online, ma per accedere a qualche sessione quando si trovano fuori casa ora non serve chissà quale attrezzatura da gaming, ma possono usare tranquillamente un qualsiasi laptop.

Operando nel cloud, EVE Anywhere rimuove la barriera dei limiti hardware e apre le iconiche avventure dell’MMO a un nuovo pubblico. Ciò rivoluziona sia l’accessibilità che il ritmo del gioco, poiché chiunque può giocare “virtualmente” ovunque vuole e passare senza problemi da un browser Web al launcher del client EVE Online.

Questo è ancora più interessante perché così riescono a giocarci anche tutte quelle persone che fino a questo momento erano tagliate fuori in quanto possedevano un vecchio e lento computer: idealmente persino un Chromebook adesso è in grado di riprodurre in streaming EVE Anywhere.

Per accedere al gioco è sufficiente recarsi alla pagina https://www.eveonline.com/, effettuare l’accesso col proprio account e cliccare sul bottone Launch EVE Online per cominciare a giocare. Al momento la piattaforma EVE Anywhere è accessibile soltanto dagli Stati Uniti e da alcuni paesi europei, ma al momento l’Italia è esclusa: entro la fine dell’anno verrà reso disponibile anche in altre parti del mondo, ma non sappiamo ancora se e quando sarà incluso il nostro paese.