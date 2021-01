Fresh ‘n Rebel Code ANC offrono suono pop in silenzio attivo

In occasione dell’evento globale Fresh’ n Rebel New Year’s Bingo, rigorosamente digitale a cui Macitynet ha partecipato, il giovane marchio di dispositivi audio e di ricarica ha presentato le nuove cuffie con riduzione attiva del rumore Code ANC.

Le cuffie hanno un look adatto a un pubblico giovane, come d’altra parte è tutta la linea Fresh ‘n Rebel: il design mostra i cuscinetti, realizzati in pelle vegana, adatti ad assorbire l’umidità, rendono confortevole indossarle anche per svariate ore, oltre al peso, appena 220 grammi.

Musica in silenzio ma per tutti

La caratteristica più importante è che le cuffie arrivano con un dispositivo di cancellazione del rumore attiva: il che significa che, con la pressione di un pulsante, possiamo attivare un circuito che “ascolta” il rumore esterno e lo annulla, lasciando solo la musica per chi ascolta.

Le cuffie Code ANC arrivano in una elegante scatola, che Fresh’ n Rebel ha curato molto, con all’interno un cavo analogico per l’ascolto a filo, un cavo USB-C per la ricarica e un elegante sacchetto per il trasporto in borsa.

Fresh’ n Rebel promette 30 ore di ascolto con una sola carica (2 ore per la ricarica), che diventano 17 con il sistema di riduzione del rumore attivo: le cuffie arrivano con la piena compatibilità degli assistenti vocali Siri e Google Assistant, attivabili dai comodi tasti laterali che controllano la riproduzione e sono anche provviste di un microfono per parlare al telefono senza scomodare lo smartphone.

Le Code ANC sono già arrivate in redazione e abbiamo iniziato la prova che non mancheremo di pubblicare appena possibile.

1 di 6

Oggi disponibili al pubblico a un prezzo suggerito di 99 euro, e si trovano anche già online sul sito del produttore che su Amazon in sei diversi colori (Steel Blue, Ruby Red, Dusty Pink, Misty Mint, Silky Sand e Storm Grey).

Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei prodotti Fresh ‘n Rebel sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie che riguardano accessori e novità audio si parte da qui.