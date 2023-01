Da Juice MacBook Pro, Mac mini e HomePod 2023 si ordinano a rate

In tutti i punti vendita Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nel negozio online Juice si possono ordinare anche a rate tutte le prime novità Apple presentate quest’anno, quindi MacBook Pro 14” e 16” M2 Pro e M2 Max, Mac mini M2 e M2 Pro e anche HomePod 2023.

Chi lo desidera può ordinare il nuovo dispositivo Apple anche pagando in piccole rate mensili con PagoDIL, senza costi né interessi, suddividendo così il costo totale in 10 rate mensili più piccole. Vediamo alcuni esempi: il nuovo MacBook Pro con M2 Pro parte da 2.499 euro, ma nei negozi Juice si può ordinare pagando con PagoDIL e versando solamente 249,90 euro al mese per 10 mesi. Esattamente il prezzo di listino diviso 10 rate.

Lo stesso vale per Mac mini M2 che parte da un prezzo di listino di 729 euro, ma grazie a Juice e PagoDIL si può già ordinare pagando solamente 72,90 euro al mese per 10 mesi. Infine anche l’altoparlante smart Apple di ultima generazione, con audio computazionale evoluto, HomePod 2023 con prezzo di listino di 349 euro. Da Juice si può ordinare versando solamente 34,90 euro al mese per 10 mesi.

Fin qui le novità Apple. Solo fino al 22 gennaio chi sceglie di acquistare un nuovo Mac disponibile in magazzino e idoneo alla promozione, quindi sono esclusi i Mac 2023, Juice regala gli auricolari AirPods di seconda generazione.

Tra le numerose promozioni in corso segnaliamo iPhone 14 proposto a 999 euro, con un piccolo sconto sul prezzo di listino di 1.029 €, ma che si può acquistare in piccole rate da 99,90 euro, oppure con la formula JuiceEvolution a solamente 44,23 euro al mese, in 20 rate con restituzione del dispositivo al termine del periodo.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.