OmniFocus 4 avrà design tutto nuovo su iPhone e iPad

Quest’anno gli sviluppatori hanno fatto sapere che per OmniFocus 4 è previsto il rinnovo dell’app sulle varie piattaforme supportate, incluso il completo redesign su iPad e iPhone, con l’interfaccia rivista in modo completo sfruttando la tecnologia SwiftUI di Apple.

Ricordiamo che OmniFocus è un completo e apprezzato task manager, in altre parole un’applicazione focalizzata alla gestione ed organizzazione delle attività / cose da fare. L’applicazione esiste da anni (la prima versione risale al 2008 e vinse un Apple Design Award) e mediamente ogni cinque anni gli sviluppatori aggiornano e revisionano il software, anche completamente.

Gli sviluppatori affermano di voler ripensare alcune idee, così come erano state concepite anni addietro, privilegiando la semplicità ed eliminando la necessità di aprire viste separate per modificare le attività presenti in un elenco. Omni Group riferisce che non svilupperà versioni separate, ma lavorerà contemporaneamente su tutte le piattaforme.

Nell’applicazione Mac vedremo funzioni in precedenza pensate per iPad e iPhone, ma anche il contrario (funzioni previste per iOS saranno disponibili su macOS). La versione web non offrirà tutte le peculiarità delle applicazioni native, ma incorporerà la maggior parte delle loro novità.

Il lavoro è iniziato, è stata predisposta una tabella di marcia, evidenziate problematiche di accessibilità che bisognerà migliorare e iniziato anche il lavoro di documentazione (gli sviluppatori spiegano che per loro i manuali che si leggono dall’inizio alla fine sono ancora fondamentali, senza rimandare gli utenti al sito per domande e risposte).

Con OmniFocus 4 promettono la migliore versione di sempre: facile da usare, accessibile e flessibile, su Mac, iPhone e iPad, una versione che fornirà “una grande base” sulla quale implementare nuove funzionalità come quelle relative alla collaborazione. I lavori sono da poco iniziati e tra qualche mese dovremmo saperne di più…

La versione 3 di OmniFocus richiede iOS 14 / iPadOS 14 o seguente e si scarica gratis da questa pagina di App Store. La versione per macOS, richiede macOS 11 o superiore e anche questa si scarica gratis dal Mac App Store.