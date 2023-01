Samsung, atteso rialzo dei prezzi per tutti i Galaxy S23

Con la serie Galaxy S23 (qui tutto quello che sappiamo) in arrivo il primo febbraio Samsung metterà in campo diverse novità chiave, ma non si tratterà di un potenziamento gratuito: secondo le ultime indiscrezioni infatti pare che l’azienda si stia preparando ad introdurre un significativo aumento dei prezzi di tutta la gamma Galaxy S23, con un incremento di almeno 100 $ nel migliore dei casi, ma in alcuni mercati fino a 200 $ in più rispetto ai prezzi dell’attuale serie S22.

Cosa starebbe facendo lievitare i prezzi

Le novità della nuova serie in arrivo ruotano intorno a tre parole: prestazioni, fotocamere e sostenibilità. Per quanto riguarda quest’ultimo punto – spiega TM Roh, presidente e responsabile della divisione MX di Samsung Mobile – i nuovi modelli sono progettati per durare più a lungo: oltre a ricevere aggiornamenti per “anni” saranno poi costruiti con materiali sostenibili.

«Galaxy S Ultra è diventato l’apice dell’innovazione degli smartphone di Samsung» e dal punto di vista delle fotocamere il nuovo modello in arrivo è atteso munito di un enorme sensore da 200 MP che la multinazionale sudcoreana ha reso disponibile proprio negli scorsi giorni..

Infine Samsung sostiene che l’evento Galaxy Unpacked si concentrerà su «due dispositivi che fissano un nuovo standard premium per l’innovazione», e a giudicare dalla frase «cosa può fare l’Ultra in ancora più categorie di dispositivi» pare che potremmo assistere al lancio di un portatile Samsung Galaxy Book Ultra.

L’andamento altalenante dei prezzi Galaxy

Tornando al punto iniziale, pare che i nuovi telefoni si faranno pagare di più, ma va anche ricordato che di recente il prezzo era diminuito: nel 2019 la serie Galaxy S10 infatti partiva da 899 $ mentre l’anno successivo era aumentata a 999 $. Tuttavia a causa delle vendite scarse dell’S20 parallelamente a quelle molto più elevate della versione “economica” FE, nel 2021 l’azienda ha tagliato il prezzo di circa 200 $ su tutta la linea: l’S21 partiva da 799 $, l’S21+ da 999 $ e l’S21 Ultra costava 1.199 $.

Cosa dovrebbe succedere con i prezzi dei Galaxy S23

Nel 2022 i prezzi dei Galaxy S22 sono rimasti invariati, ma come dicevamo per i nuovi modelli in arrivo dovrebbero alzarsi di nuovo a fronte però anche di un raddoppio della capacità di archiviazione(da 128 a 256 GB per il modello base). Nello specifico il Galaxy S23 pare possa partire indicativamente da 940 $, S23+ da 1.149 $ e S23 Ultra almeno 1.358 $. Il listino prezzi non è preciso ma secondo le indiscrezioni il rincaro dovrebbe oscillare tra i 100 e i 200 $ in base al mercato in cui saranno commercializzati.

Va inoltre fatto notare che Samsung si starebbe in parte caricando i prezzi sulle proprie spalle perché chi lo prenota oggi (i pre-ordini sono appena stati aperti negli USA, in Italia ancora nisba) ottiene fino a 100 $ di credito extra, quindi il rincaro dovrebbe pesare meno sulle tasche dei clienti.

Tutto quello che sappiamo finora su Galaxy S23 è in questo articolo di macitynet. Tutte le notizie che parlano di Samsung sono disponibili a partire da qui.