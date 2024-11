Mac mini M4 in una galleria di confronto con il vecchio mini gigante

Pubblicità

Il Mac mini M4 di Apple è ormai tra noi da qualche giorno. Lo abbiamo spacchettato e in questo articolo vi offriamo alcune immagini dirette di come appare su una qualsiasi scrivania, anche in confronto con un Mac mini M1 o M2, che potremmo ribattezzare come “fat” o gigante viste le proporzioni con il nuovo modello.

La prima cosa che abbiamo notato aprendo la confezione è che risulta più piccolo di quanto non sembri in foto. Apple ha davvero fatto un lavoro di ridimensionamento davvero importante. Certo, è un pò più spesso dei modelli M1 e M2, ma le sue dimensioni sono notevolmente inferiori.

Il profilo denota uno spessore superiore ai fratelli “fat”, ma di certo non raggiunge le dimensioni di un Mac Studio. Per questo, Mac mini m4 può essere considerato davvero la versione più piccola del Mac Studio presentato lo scorso anno.

Sulla parte posteriore sono presenti gli ingressi USB-C e Thinderbolt, oltre alla porta HDMI, ethernet e al connettore di alimentazione.

. Si tratta di una scelta azzeccata, quella di posizionare ingressi sia davanti che dietro. Oltre ad essere in un numero più che sufficiente per soddisfare qualsiasi “appetito” di connettività, permettono un accesso semplice quale che sia il modo in cui posizionerete il Mac mini sulla scrivania.

Già da questa immagine dall’alto si apprezza l’enorme differenza dimensionale tra i due prodotti.

Mentre da questa sotto si può notare lo spessore.

Ancora un confronto dall’alto:

ln prospettiva si nota come il Mac mini M4 risulti essere “due dita” (forse uno e mezzo) più alto.

E adesso fotografiamo il particolare che più di tutti ha fatto discutere in rete, ma che ha già sprigionato la fantasia dei più creativi. Il pulsante di accensione è posto in basso. Apple ha spiegato il perché di questa scelta, ma dobbiamo dirvelo: quando posizionato sulla scrivania non riuscirete a premerlo senza sollevare di poco il Mac.

Vi riproponiamo il fondale del Mac mini, per sottolineare anche la differenza scelta delle porte di areazione: su M1 ed M2 era posta sul retro, su M4, invece, la ghiera è circolare.

Vi ricordiamo che potete acquistare Mac mini m4 anche su Amazon a partire da questo indirizzo, a partire da 729 euro.

