Recensione notebook LG GRAM 14T90S, un 2 in 1 touch e convertibile

Dopo averli visti in anteprima al CES di Las Vegas, abbiamo avuto modo di provare in modo la linea di notebook LG gram che include nuovi modelli da 14, 15, 16 e 17 pollici e gli LG gram Pro ed LG gram 2in1.

Abbiamo avuto modo di provare un LG gram 2in1: touch e convertibile, disponibile in versione da 14 e 16 pollici (14T90S e 16T90SP).

Il modello 14T90S dispone di uno schermo da 14“, vanta un design sottile e ultraleggero con un peso di 1.2 kg, uno schermo touch e una cerniera regolabile a 360 gradi che trasforma il laptop in un tablet. È un convertibile ma ultraleggero (1,2kg) dal design sobrio ed elegante.

Peculiarità di questi notebook è che possono essere utilizzati anche con un pennino (incluso di serie), pratico in vari frangenti. Il modello da 14 pollici (oggetto di questa prova) vanta un display IPS con risoluzione WUXGA (1920×1200) con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, mentre il modello da 16 pollici è dotato di un display IPS WQXGA (2560×1600) che arriva a una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Ma partiamo dall’inizio…

Contenuto della confezione e specifiche

All’interno della confezione (una scatola di cartone) troviamo: il notebook vero e proprio (dimensioni 314×219.5×16.2m, peso 1250grammi), il caricabatteria USB-C, la penna stilo e un cavetto da USB-C a HDMI (utile per collegamento a monitor, TV o un proiettore). Il display (16:10 IPS Touch) con Gorilla Glass, vanta luminosità 350nit, trattamento della superficie antiriflesso, è in formato 16:10 con contrasto 1200:1, risoluzione WUXGA 1920×1200 e supporto alla gamma colore DCI-P3 al 99%. Lo chassis è in lega di magnesio; la macchina appare robusta (non sembra il solito notebook PC “plasticoso”) e la colorazione è bella da vedere (“Obsidian Black”).

Il processore è un Intel Core Ultra5 125H (14 Core totali: 4 Performance core + 8 Efficient-cores + 2 Low Power Efficient-core), frequenza fino 4.5 GHz o fino a 3.6 GHz con Efficient-core). Il processore in questione è un chip fascia media fascia media della famiglia Meteor Lake che ha debuttato nel dicembre 2023 e la GPU Arc a 7 core arriva a 2,20GHz. Il processore supporta alcune funzionalità AI di framework quali OpenVINO, WindowsML e ONNX RT.

La RAM è 16GB DDR5 (Dual Channel, 6400MHz) e l’unità SSD da 512GB è NVMe M.2(2280) espandibile a 2TB (in configurazione 1TB + 1TB).

Sul versante connettività abbiamo: Bluetooth 5.3 e WiFi-6E AX211 (WiFi 6E); non manca una webcam Full HD (1080p) IR con doppio microfono e supporto login con Windows Hello. Come audio abbiamo 2 speaker stereo 2W con Dolby Atmos. La batteria è da 82 Wh. Come porte abbiamo: una uiscta HDMI, due Thunderbolt 4, USB-A e microSD. Sono presenti LED che identificano l’accensione, DC-in (la connessione dell’alimentatore), il blocco maiuscole (Caps Lock) e l’accesso alla webcam.

Il sistema di raffreddamento interno sfritta la classica ventola e anche sotto stress si è dimostrato in grado di a prevenire bene il surriscaldamento.

La macchina è certificata MIL-STD-810H (30 test relativi allo stress ambientale utilizzati per testare la robustezza di tablet e notebook) e arriva con Windows 10 Home e software preinstallati per gestione Dolby Atmos, funzionalità della penna e altro ancora (uno su tutti: gram Link per collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, di qualsiasi sistema operativo, inclusi iOS e Android, utile per condividere liberamente foto, video e documenti.

Come accennato, peculiarità dellì’LG Gram 2 in 1 è il fatto di essere “convertibile”: in altre parole il display può essere ruotato di 360°, fino ad arrivare ad assumere la sembianza di un tablet.

Nella confezione è inclusa anche una penna-stilo, utile per eseguire operazioni di digitazione di precisione difficili da eseguire con le dita. La penna integra dei pulsanti, utilizzabili sulla falsariga di un mouse (c’è pulsante destro, sinistro) e “comprende” tocco singolo, tocco doppio e trascinamento (spostamento mentre si preme) su una superficie. La penna integra una batteria microstilo da 1,5v (a questa si acce deal cappuccio, svitandolo). Non è il massimo per disegnare (abbiamo riscontrato difficoltà quando si poggia il polso sul display ma in molti frangenti è utile e divertente da usare).

Tastiera e Trackpad

I tasti sono di dimensioni standard (ad eccezione dello Shift collocata a sinistra e del tasto Enter che non è a “L” ma un po’ più piccolo rispetto allo Shift destro) e offrono una buona sensazione durante la digitazione. Il trackpad (abbastanza preciso ma non ai livelli dei MacBook) è stranamente disallineato rispetto alla barra spaziatrice ma è al centro rispetto ai “poggiapolsi” laterali (l’impressione a occhio è che non sia centrato ma non è così).

Webcam, microfono

La webcam mostra colori abbastanza buoni (non è di qualità eccelsa, con colori che risultano un po’ saturi) ma la definizione è accettabile. Come accennato è supportato Windows Hello (utile per l’eventuale accesso tramite riconoscimento facciale). Discreto anche il suono catturato dal microfono, in grado di eliminare anche alcuni effetti ambientali. A proposito di suoni, quelli riprodotti dagli speaker sono un po’ “piatti” ma tutto sommato gradevoli; il volume non è particolarmente elevato ma è di buon livello per un portatile di questa fascia.

La batteria

La batteria da 72Wh garantisce buona autonomia con una sola carica. Ovviamente dipende dai contesti di utilizzo ma usando applicazioni di videoscrittura, fogli elettronici, presentazioni, riproducendo film in streaming e audio, siamo riusciti a lavorare per una giornata senza bisogno del caricabatterie. A proposito, quest’ultimo è da 65W; il capo che si collega al computer è USB-C, la spina di terminazione è shuko, già adatta per questo tipo di presa.

Conclusioni

LG GRAM 14T90SÈ sicuramente un buon prodotto. Solido, elegante, completo (anche sul versante software). Operazioni comuni quali: navigazione, videoscrittura, uso di fogli elettronici, visualizzazione contenuti in streaming non mettono in difficoltà la macchina (più che adeguata a questi scopi).

Diverso è il discorso se si è alla ricerca di un notebook per editing video o l’uso di applicazioni che fanno intensivo uso di grafica (in questo caso è meglio rivolgersi alla variante con Intel Core i7).

Il rapporto prezzo/prestazioni è ottimo e il costo giustificato dalla configurazione 2 in 1 con tanto di penna. La macchina è perfetta per chi viaggia (leggera, facilmente trasportabile) e merita se siete alla ricerca di un notebook che, all’occorrenza, può trasformarsi in blocco appunti con supporto di penna touch.

Pro

2 in 1

Leggero ed elegante

Display di buona qualità

Porte veloci

Versatile con la penna

Contro

Non è una macchina adeguata al gaming o per l’uso di applicazioni 3D

Prezzo al pubblico

Il prezzo è interessante: di listino è venduto 1199 euro ma nel momento in cui scriviamo può essere acquistato direttamente sul sito del produttore a 1099,00 euro. Su Amazon è disponibile il modello 14Z90S senza capacità touch e processore Ultra 7.