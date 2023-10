Il Garante dei consumatori indaga su DR Automobiles

Secondo quanto dichiarato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, siglata AGCM, sussistono sospetti di condotte scorrette da parte della società DR Automobiles s.r.l. Per questo sarà avviata una istruttoria in proposito, relativa alla promozione e alla commercializzazione dei veicoli delle marche DR ed EVO, che sembrano violare le normative del Codice del Consumo.

In particolare, DR Automobiles sembra rappresentare in modo fuorviante le informazioni riguardanti la provenienza geografica dei veicoli DR ed EVO, sia sul proprio sito web aziendale, sia nelle campagne pubblicitarie online e sui mezzi di comunicazione di massa.

In alcuni casi, addirittura, sembrerebbe anche omessa la divulgazione di informazioni rilevanti la rispettiva origine, creando l’erronea impressione che siano prodotti interamente in Italia, quando in realtà si tratterebbe di veicoli di origine cinese.

Giovedì 19 ottobre i funzionari dell’Autorità hanno effettuato delle ispezioni presso la sede della società DR Automobiles s.r.l., in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

L’UE indaga sulle auto elettriche cinesi

Anche se è innegabile che concessioni e sovvenzioni governative abbiano contribuito non poco a sostenere la domanda di auto elettriche, emergono ora effetti collaterali non preventivati o comunque sottovalutati. Infatti detrazioni fiscali e contributi si applicano a veicoli elettrici in fasce di prezzo elevate, quindi continuando a escludere utenti e famiglie con redditi inferiori, avvantaggiando invece le fasce di reddito più alte.

Il quadro sembra complicarsi ulteriormente perché a trarne un doppio vantaggio potrebbero essere i costruttori di auto elettriche in Cina. Diversi marchi cinesi sono pronti o si preparano per introdurre i loro modelli in Europa e altrove, ma in alcuni casi sviluppo e produzione sembrano siano stati facilitati da ingenti finanziamenti da parte del Governo del Dragone.

Ricordiamo che di recente anche l’Unione Europea ha avviato delle indagini sul mercato delle auto cinesi, dichiarando di avere “sufficienti prove” di sovvenzioni illegali da parte del governo cinese per le auto elettriche.

Nell’occasione, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha suscitato l’ira della Cina annunciando il mese scorso che Bruxelles avrebbe avviato un’indagine anti-sovvenzioni per il mercato delle auto cinesi.

Tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.