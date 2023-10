WhatsApp presto supporterà due account su un dispositivo

La notizia piacerà alla stragrande maggioranza di utenti WhatsApp: tra le funzioni più richieste da tempo vi è, senza dubbio, la possibilità di gestire non uno, ma due account WhatsApp contemporaneamente. La piattaforma accontenterà presto gli utenti.

La notizia è ufficiale, quindi non si tratta dei soliti rumor. Come si legge sul blog ufficiale dell’app, WhatsApp apre le porte a nuove possibilità, grazie alla funzionalità che consente di accedere a due account WhatsApp distinti su un unico dispositivo, senza la necessità di doversi disconnettere ogni volta oppure di dover portare con sé due dispositivi.

Come avere due account WhatsApp su uno smartphone

Configurare un secondo account è davvero semplice, ma si avrà la necessità di un secondo numero di telefono e di una seconda scheda SIM o di un dispositivo che supporti più SIM o eSIM.

Una volta in possesso di questi requisiti, tutto ciò che si dovrà fare è aprire le impostazioni di WhatsApp, toccare l’opzione accanto al proprio nome e selezionare l’opzione “Aggiungi account”. E’ possibile anche personalizzare le impostazioni di privacy e le notifiche per ciascun account per garantire un’esperienza su misura per ciascuno di questi.

La nuova funzione segue l’aggiornamento di inizio anno che ha concesso agli utenti la possibilità di accedere al proprio account da più dispositivi. WhatsApp è stato sempre molto rigoroso riguardo all’accesso all’account, limitando un solo account su un solo telefono.

Tuttavia, ha iniziato a esplorare la funzionalità multi-dispositivo nel 2021 e ha reso disponibile la sincronizzazione di un account su più dispositivi, fino ad un massimo di quattro telefoni.

Questo nuovo aggiornamento, davvero imminente, potrebbe facilitare la gestione di diversi aspetti della propria vita, distinguendo ad esempio sfera lavorativa da quella privata. Il rilascio inizierà nelle prossime settimane: come spesso accade per le novità della piattaforma si parte dai dispositivi Android e solo successivamente per iPhone.

Il team WhatsApp ricorda agli utenti Android di scaricare sempre l’app dai canali ufficiali e di evitare versioni non ufficiali dell’app per gestire più account sul un dispositivo. Questo perché, il download dell’app da canali non autorizzati potrebbe compromettere la sicurezza e la privacy dei messaggi, che invece sono garantiti soltanto quando si utilizza l’applicazione ufficiale WhatsApp.

WhatsApp sta testando messaggi vocali effimeri che si autodistruggono. In questo articolo spieghiamo come usare Siri con WhatsApp al posto di Apple Messaggi con iOS 17. Tutti gli articoli che parlano di WhatsApp sono disponibili da questa pagina di macitynet.