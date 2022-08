Garmin DriveCam 76 e CamperCam 795, GPS con dash cam integrata

Garmin annuncia i navigatori GPS Garmin DriveCam 76 e CamperCam 795 dotati di una dash cam integrata in alta definizione. Entrambi i modelli offrono un ampio display da 7”, registrazione video HD a 1080p e un campo visivo di 140° per catturare un’ampia immagine della strada.

Una volta collegata la videocamera registra e salva continuamente i video degli eventuali incidenti rilevati. I video salvati vengono automaticamente archiviati nell’archivio Vault online, così che i conducenti possano facilmente visualizzare e condividere le clip utilizzando l’app per smartphone Garmin Drive.

Grazie alla telecamera integrata in alta definizione, questi dispositivi contribuiscono ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza della situazione per il conducente, con avvisi avanzati di assistenza alla guida se per esempio si sta guidando troppo vicino al veicolo che precede o se si sta superando la corsia.

In questa serie, ogni navigatore GPS con telecamera è sviluppato con funzioni che soddisfano le esigenze di diverse tipologie di automobilisti. Garmin ha recentemente presentato il dēzlCam LGV710, un navigatore per Camion con dash cam integrata, pensato per aiutare gli autotrasportatori professionisti a proteggere la propria vita.

Con i nuovi Garmin DriveCam 76 e CamperCam 795, anche automobilisti e amanti del camper possono beneficiare di queste funzioni di sicurezza con una telecamera premium che offre una maggiore consapevolezza e tranquillità quando si è in viaggio.

Qui di seguito riportiamo le numerose funzioni di Gamin DriveCam 76:

Utilizzare l’assistente vocale Garmin per controllare il navigatore GPS e abbinare uno smartphone compatibile, con tecnologia Bluetooth, per effettuare e ricevere chiamate;

Ricevere indicazioni e avvisi sulle zone a traffico limitato lungo il percorso tramite la funzione Environmental Zone Routing;

Adottare una guida più intelligente grazie alle informazioni in tempo reale su traffico e meteo quando abbinato all’app Garmin Drive;

Sapere dove vale la pena fermarsi grazie alle valutazioni dei viaggiatori di Tripadvisor per hotel, ristoranti e attrazioni;

Fare retromarcia in tutta tranquillità; Garmin DriveCam 76 è compatibile con alcune telecamere di retromarcia wireless di Garmin (vendute separatamente) per aiutare l’automobilista a vedere dietro il veicolo.

Invece Garmin CamperCam 795 è progettato per gli amanti del campeggio e per tutte le famiglie che esplorano la campagna partendo all’avventura con un camper o un rimorchio. Qui di seguito trovate le principali funzioni di Garmin CamperCam 795:

Trova le strade migliori con percorsi personalizzati in base alle dimensioni e al peso del camper o del rimorchio;

Permette di guidare con maggiore consapevolezza dei potenziali pericoli lungo il percorso, grazie agli avvisi di pendenze imminenti, attraversamenti di animali, curve strette e cambi di velocità;

Offre immagini satellitari Birdseye per una vista dall’alto in alta risoluzione del campeggio o dell’area di sosta per facilitare l’arrivo;



Migliora qualsiasi viaggio grazie all’elenco precaricato di aree di sosta e servizi ACSI, Campercontact, Trailer’s PARK e alle valutazioni dei viaggiatori di Tripadvisor.

Sa sempre quando c’è un luogo da non perdere grazie alla Guida Verde precaricata di Michelin con immagini, descrizioni dettagliate e valutazioni;

Funziona in abbonmento con altri prodotti Garmin, tra cui le retrocamere wireless a lungo raggio della serie BC 50, che aiutano a vedere dietro il veicolo e la centralina digitale Garmin PowerSwitch per controllare comodamente l’elettronica a 12 volt del camper.

Garmin annuncia inoltre il nuovo navigatore satellitare GPS Camper 795, che offre agli amanti del campeggio gli stessi vantaggi di navigazione all’avanguardia del CamperCam 795, ma che elimina dash cam e funzioni relative alla telecamera.

Garmin DriveCam 76 e CamperCam 795, prezzi e disponibilità

Garmin DriveCam 76 ha un prezzo di vendita consigliato di 499,99 euro, mentre Garmin CamperCam 795 ha un prezzo di listino al pubblico di 599,99 €. Garmin Camper 795 ha un prezzo di vendita consigliato di 449,99 euro.

Nelle scorse ore Gamin ha presentato lo smartwatch Enduro 2 per prestazioni e attività oltre i limiti. Tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.