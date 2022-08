Hisense lancia le promo cashback con rimborsi fino a 300 euro

Hisense lancia le sue promozioni cashback su diversi prodotti, dai TV ai frigoriferi, dai Laser TV alle lavatrici. Ecco come risparmiare.

La promozione prevede rimborsi fino a 300 euro su una selezione di prodotti, dai Laser TV agli elettrodomestici a incasso. Inoltre, la società offre il 5% di cashback extra per chi acquista 2 o più dispositivi e possibilità di vincere i biglietti per andare in Qatar e assistere ai mondiali di calcio.

La promozione cashback prende il nome di “I Campioni del Rimborso siamo Noi”, ed è partita già lo scorso 20 luglio, e rimarrà operativa fino al 15 settembre 2022. L’azienda mette in campo un’ampia selezione di prodotti, dai TV e Laser TV fino agli elettrodomestici più richiesti e desiderati, con i seguenti rimborsi:

Fino a 150€ di cashback per TV e frigoriferi;

Fino a 50€ di rimborso per gli elettrodomestici a incasso;

300€ di cashback per i Laser TV;

40€ di rimborso per le lavatrici;

Per partecipare all’operazione e ricevere il rimborso direttamente sul proprio conto corrente sarà sufficiente registrare il proprio acquisto – effettuato sia online che in store – sulla landing page dedicata sul sito ufficiale dell’azienda.

Tra i prodotti che partecipano alla promozione sono presenti il Laser L9G, da 100 o 120 pollici, mentre gli appassionati del “piccolo schermo” potranno optare per il nuovo OLED A85H da 55” e 65”, che si caratterizza per un design moderno e minimal con Swivelling Stand, una base ruotabile orizzontalmente di 25°, per godere della perfetta visione da ogni angolazione.

In promozione anche i MINI LED U8HQ, disponibile nei tagli da 55’’, 65’’ e il maxi 75”, e la serie ULED U7HQ, nella doppia versione da 55” e 65”.

Tra i frigoriferi in promozione c’è la nuova gamma Chill Fridge con una capienza di 82 litri, zona freezer 3 stelle e controllo diretto della temperatura per regolazioni allineate alle proprie preferenze. Rimanendo sempre in ambito cucina, è possibile ricevere un rimborso fino a 50€ per l’acquisto di un elettrodomestico a incasso, come ad esempio il forno multifunzione Steam Add Plus con pulizia pirolitica (BSA66334PG), dotato di cavità XXL da 77 litri.

Infine, per quanto riguarda le lavatrici, Hisense ha previsto un rimborso di 40€ su diversi modelli, come la linea W101429GEVM, un modello da 10kg in classe A.

