GearBerry è il posto giusto per comprare online l’attrezzatura per il fai-da-te

Vi serve una macchina ad incisione laser o una stampante 3D per i vostri lavoretti domestici, o siete alla ricerca di qualcosa di più performante per la vostra attività commerciale? GearBerry è il posto giusto per cercare la macchina di cui si ha bisogno, e per più di una ragione.

Chi è GearBerry

L’azienda, che ha anche una pagina Facebook, opera già da tempo nel settore del fai-da-te col principale obiettivo di far risparmiare tempo e denaro nell’acquisto di attrezzature industriali, utensili elettrici e altri articoli dedicati alle riparazioni domestiche, a progetti di design e molto altro ancora.

È specializzata in stampanti 3D e incisori laser, ma opera anche in altri campi come quello ecologico attraverso la vendita di centrali elettriche portatili di svariate tipologie.

Tra le sue fila si annoverano marchi importanti in questo settore come Anycubic, Ortur e Xtool, proponendo decine di prodotti e sempre di alta qualità, per di più a prezzi competitivi, e con un servizio post-vendita che pochi oggi sono in grado di offrire.

La promozione

Se siete arrivati fin qui probabilmente sarete interessati a qualche soluzione concreta, perciò approfittiamo per segnalare alcune promozioni attualmente in corso che sono certamente degne di nota.

-20% spendendo almeno 50 $

Innanzitutto, potete beneficiare di uno sconto del 20% su tutti gli ordini che superano i 50 $ semplicemente inserendo il codice GB20off nel carrello prima dell’acquisto.

Tre (più uno) prodotti in sconto

Nel momento in cui scriviamo ci sono tre prodotti in offerta che vale la pena prendere in considerazione sia per quanto riguarda la stampa 3D che per chi è invece interessato alle incisioni al laser.