Le gesture per controllare Apple Vision Pro

Nell’ambito della WWDC23 – conferenza sviluppatori della Casa di Cupertino – è stato annunciato Apple Vision Pro, presentato come un rivoluzionario “spatial computer” in grado di fondere i contenuti digitali con il mondo fisico, indicato come qualcosa di “diverso da tutto quello che è stato creato finora”, un dispositivo che va oltre i limiti dei tradizionali monitor, offrendo un’interfaccia tridimensionale controllata dai sistemi di input più naturali che esistano: gli occhi, le mani e la voce dell’utente.

visionOS, il sistema operativo di Vision Pro, permette all’utente di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio.

Nell’ambito di una sessione della WWDC, il sito Macrumors riferisce che Apple ha evidenziato le gesture che sarà possibile usare con il Vision Pro, permettendo di comprendere meglio alcune modalità di interazione.

Sono supportate gesture con le dita nell’aria quali tap (con pollice e indice insieme) per “tappare” (toccare) un elemento virtuale visualizzato visibile all’utente, una sorta di pizzico equivalente al toco su iPhone.

Il doppio tap attiva la gesture del doppio tocco; il gesto del pizzicare e trattenere quanto virtualmente pizzicato è simile al gesto che su iOS consente di toccare e tenere premuto su un elemento dello schermo finché non accade qualcosa (ad esempio, tenendo premuto lo sfondo della schermata Home, le icone delle app iniziano a muoversi).

Altra gesture è quella del tocco e trascinamento per scorrere le finestre virtuali orizzontalmente o verticalmente; muovendo la mano veloce, gli elementi selezionati, di conseguenza, si muovono veloci.

Lo zoom si effettua con due mani e permette partendo con due dita una vicina all’altra, allontanale per ingrandire oppure avvicinandole per rimpicciolire. Non manca poi la gesture per ruotare elementi sullo schermo.

Le varie gesture funzionano in tandem con i movimenti degli occhi, permettendo di lasciare le mani in basso (non è necessario fare gesti in aria). Oltre alle gesture, il visore supporta la digitazione su tastiere virtuali, la possibilità di disegnare (sempre con le mani) e gli sviluppatori possono creare anche gesti personalizzati. Chi lo desidera, può in ogni caso usare veri e propri dispositivi di input quali tastiere, mouse, trackpad e gamepad.

Vision Pro non sarà ad ogni modo disponibile prima di inizio 2024 con prezzi che negli USA partiranno da 3499$.