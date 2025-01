Monitor per videogame e aspirapolvere automatici, le migliori offerte di GeekMall

Pubblicità

Volete potenziare la vostra postazione quando videogiocate al PC? oppure volete dire addio per sempre alla scopa e godere di un pavimento sempre perfettamente pulito? su GeekMall ci sono alcune promozioni che vi accontentano in entrambi i casi.

Potete infatti spendere meno nell’acquisto di alcuni monitor da gaming e un paio di aspirapolvere robot che spazzano il pavimento tutto da soli. Di seguito trovate una breve descrizione di ciascun prodotto e le istruzioni per attivare le offerte in modo da pagarli meno.

Narwal Freo X Plus

Questo aspirapolvere offre una potente aspirazione di 7800 Pa e usa una spazzola antigroviglio che lo rende particolarmente comodo nelle case con animali domestici. Ha un’autonomia di 210 minuti e presenta una tecnologia di compressione della polvere che permette di immagazzinare polvere per fino a 7 settimane.

Per muoversi usa la tecnologia Tri-Laser che gli permette di evitare ostacoli anche in condizioni di scarsa luminosità. In più quando riconosce un tappeto, il mop si solleva automaticamente. Con il controllo vocale e l’app, rispetto al Narwal Freo X Ultra, il Plus ha una potenza di aspirazione inferiore e una pressione di pulizia minore.

Narwal Freo X Plus è in offerta speciale a 239 €.

Narwal Freo X Ultra

Questo aspirapolvere invece ha un’aspirazione di 8200 Pa e un mop a doppio disco triangolare rotante che aumenta la potenza pulente. Come l’altro ha un’autonomia di 210 minuti e la capacità di immagazzinare polvere per 7 settimane.

Qui c’è anche la tecnologia DirtSense che rileva il livello di sporco e pulisce fino a quando il pavimento non è completamente pulito. La stazione base integrata gestisce la pulizia e l’asciugatura automatica del mop.

Infine c’è la modalità EdgeSwing per una pulizia approfondita degli angoli e il rumore generato arriva a 33 decibel, perciò è particolarmente silenzioso.

Narwal Freo X Ultra normalmente costa 599 € ma al momento è in offerta speciale a 599 €. Inoltre nell’offerta sono compresi in omaggio 3 sacchetti per la raccolta dello sporco e 6 panni per il mop.

KTC Q24T09

Questo monitor da gaming usa un pannello IPS con risoluzione 2560 x 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, caratteristiche che gli permettono di offrire un’ottima chiarezza e fluidità, riducendo il ghosting e il lag durante il gioco.

Supporta anche HDR10 e ha una luminosità di 350 nit, mentre la gamma cromatica sRGB del 126% assicura una riproduzione fedele dei colori.

Integra tecnologie come G-Sync e FreeSync per eliminare i problemi di tearing e stuttering, mentre grazie alle tecnologie Low Blue Light e Flicker-Free riduce l’affaticamento visivo.

Riguardo la connettività ci sono porte HDMI 2.0 e DP 1.4. Infine, il supporto VESA 100×100 mm per l’eventuale montaggio a parete.

KTC Q24T09 normalmente costa 179 € , ma inserendo il codice KTCNUO nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 169 €.

KTC M27T20

Altro monitor da gioco ma da 27″ e con Quantum Dot e risoluzione 2560 x 1440 pixel. Offre 165 Hz di frequenza di aggiornamento, 1ms di tempo di risposta, e 576 zone di oscuramento locale per un contrasto di qualità.

Supporta DisplayHDR 1000 con una gamma cromatica estesa. Inoltre, ha un supporto regolabile, altoparlanti e luce RGB per rendere l’esperienza di gioco ancora più immersiva.

KTC M27T20 normalmente costa 285,99 € , ma inserendo il codice K3JTEZUE nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 275,99 €.

TITAN ARMY P27GR

È un monitor da gaming da 27 pollici con risoluzione 2K QHD (2560 x 1440 pixel), frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms GTG. Supporta il 99% della gamma cromatica sRGB e la tecnologia HDR10, e c’è la tecnologia Adaptive-Sync che elimina lo screen tearing migliorando ulteriormente la fluidità del gioco e riducendo la latenza.

C’è anche la tecnologia che riduce l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco prolungate, e la DC Dimming per eliminare gli sfarfallii. La funzione Game+ offre invece personalizzazioni come mirini e cronometri, mentre le 10 modalità di scena intelligenti permettono di adattare il display a diverse situazioni di gioco.

Supporta anche la modalità sPX per console e la funzione PIP/PBP per il multitasking.

TITAN ARMY P27GR normalmente costa 169,99 € , ma inserendo il codice TAP27GR nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 159,99 €.

