Nascondete AirTag sotto la sella della bici col supporto DLENP

Ecco un modo intelligente per non perdere più la bicicletta: se avete un iPhone, vi basta infatti acquistare un AirTag insieme a questo supporto con cui potrete nasconderlo con efficacia direttamente sotto la sella.

Si tratta di una soluzione pratica e discreta per localizzare la bicicletta in qualsiasi momento, utile quindi se avete dimenticato dove l’avevate lasciata o se siete soliti condividerla con qualche familiare; al contempo vi permette anche di proteggerla da eventuali furti facendo affidamento all’efficace tecnologia dell’AirTag di Apple (se non sapete di cosa stiamo parlando, prima di procedere con la lettura vi consigliamo di leggere quest’altro nostro articolo).

Com’è fatto

La posizione nascosta e inaspettata è una delle caratteristiche più interessanti di questo supporto. Come dicevamo infatti si monta sotto la sella della bicicletta, quindi in una posizione che non è visibile a occhio nudo.

La copertura superiore ha uno spessore di soli 8 mm, il che lo rende incredibilmente discreto: solo voi saprete dove si trova, evitando che eventuali ladri possano scoprire la presenza del tracker. Inoltre si monta attraverso una vite speciale che rende difficile rimuoverlo senza gli strumenti appropriati, aumentando ulteriormente la sicurezza del sistema.

È modellato con precisione sulle misure dell’AirTag (ovviamente da comprare a parte), così da poterlo contenere in modo sicuro e senza lasciare spazi vuoti, ed è compatibile con la maggior parte delle selle di bicicletta.

Inoltre è costruito in ABS di alta qualità, un materiale resistente e che non interferisce con il segnale Bluetooth emesso dal dispositivo. Ed è ovviamente impermeabile così da poterlo usare anche durante le giornate di pioggia senza comprometterne la funzionalità.

Il kit include tutto il necessario per l’installazione: il supporto, due coppie di adattatori, un paio di dadi e bulloni, e un cacciavite per il montaggio.

Dove comprare

Questo prodotto costa 16,99 € e lo potete comprare anche su Amazon.

