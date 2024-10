Garmin Lily 2 Active dona eleganza agli smartwatch sportivi

Pubblicità

Garmin presenta il suo ultimo smartwatch, che mira ad unire eleganze e stile, con funzionalità tipiche di un orologio sportivo, come la presenza del GPS integrato: prende il nome di Lily 2 Active ed ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Lily 2 Active è un nuovo smartwatch progettato per monitorare benessere e fitness. E’ caratterizzato da un design con anse e lunetta in alluminio, con un display che si attiva con la rotazione del polso, mentre la batteria garantisce un’autonomia fino a 9 giorni in modalità smartwatch e fino a 9 ore con GPS attivo.

Tra le principali caratteristiche del modello spicca il GPS integrato, che consente di monitorare le attività all’aperto come passeggiate, corse e pedalate. Inoltre, la funzione Body Battery è possibile tenere traccia dei livelli di energia durante la giornata, mentre l’orologio penserà a consigliarvi sull’attività fisica o il necessario riposo.

Altra funzione chiave è il monitoraggio del sonno: il dispositivo, al risveglio, fornisce una valutazione della qualità del riposo, analizzando le diverse fasi del sonno, la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca, lo stress, la respirazione e l’ossigenazione del sangue, tutti dati registrati durante il riposo notturno.

Pagamenti al polso

Lily 2 Active integra anche il sistema di pagamenti contactless Garmin Pay che permette di effettuare transazioni senza dover portare con sé il portafoglio e nemmeno lo smartphone. L’orologio è, naturalmente, compatibile con l’app Garmin Connect, che permette di visualizzare i dati relativi a salute e fitness e di connettersi con amici per partecipare a sfide e attività.

Per quanto riguarda la connettività, Lily 2 Active è compatibile sia con iPhone che con Android, permettendo di ricevere notifiche, e-mail e messaggi di testo direttamente sull’orologio. Inoltre, le funzioni di sicurezza, come l’assistenza e il rilevamento degli incidenti, garantiscono tranquillità durante le attività all’aperto. In caso di necessità, infatti, lo smartwatch può inviare la posizione in tempo reale ai contatti di emergenza scelti.

E’ già disponibile al prezzo di listino 349,99 € ma nel negozio del marchio su Amazon sono già proposti in sconto a seconda della colorazione. Tutti i prodotti Garmin si acquistano anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.