iA Writer per Windows passa alla versione 2.0

Gi sviluppatori di iA Writer, l’avanzato e apprezzatissimo editor minimalista disponibile per iOS, iPadOS e macOS, sta per essere rilasciato nella versione 2.0 per Windows (al momento è ancora una beta).

La maggior parte degli editor di testo – inclusi Pages di Apple e Word di Microsoft, così come OpenOffice, – offre funzioni che permettono di impostare a schermo intero il foglio su cui si deve scrivere e nascondere così tutte le distrazioni. A differenza della funzione offerta dai più comuni word processor e da utility ad hoc, quest’applicazione permette di concentrarsi anche su un solo rigo di testo grazie a una modalità detta “Focus Mode” evitando distrazioni dalla continua rilettura di quanto già scritto (tipico di chi ha momentaneamente perso l’ispirazione), permettendo di finire la frase e andare avanti. Una modalità denominata “Auto Markdown” permette di marcare il testo senza mai staccare le dita dalla tastiera inserendo simboli facili da ricordare.

Gli sviluppatori riferiscono che iA Writer 2.0 per Windows è stato completamente riscritto con nuove fondamenta, revisione completa dell’interfaccia e lo stesso “motore” dynamic type delle app per le piattaforme di Apple, con supporto allo spessore “liquido”, larghezze e interlinee dei caratteri, migliorie in termini di performance e altro ancora.

Information Architects spiega di aver diviso il codice in due parti distinti per accelerare l’avvio: un modulo di base minimale si carica molto rapidamente all’avvio, mentre altri componenti meno essenziali si caricano in background: è una scelta che non influisce sul funzionamento del programma, se non per funzioni secondare (correttore ortografico, controllo stili, ecc.) disponibili non nell’immediato ma “pochi secondi” dopo l’avvio.

Writer 2.0 per Windows integra il supporto ai commenti e alle note, e integra anche un tool esclusivo per gli snippet (che consente di aggiungere testo predefinito utilizzando scorciatoie, ora con supporta di più righe) semplificando l’inserimento veloce di elementi quali firme, formule di cortesia, ecc.

È possibile iscriversi alla lista per ottenere la beta di iA Writer for Windows 2.0 indicando il proprio indirizzo mail. iA Writer per iPhone e iPad è venduto 59,99€ sull’App Store e Mac App Store. Si può risparmiare acquistando l’applicazione direttamente dal sito degli sviluppatori, dove nel momento in cui scriviamo è venduta 49,99$ (47€).