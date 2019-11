Gli Apple Watch 4 in sconto per il Black Friday sono quasi finiti

Gli Apple Watch sono stati le star di questo inizio della settimana del Black Friday con sconti molti importanti, ma ora il tempo è quesi terminato. Non tanto per la validità della promozione ma per il fatto che il successo dello sconto ha determinato l’esaurimento di diversi modelli. Qui di seguito vi elenchiamo quelli ancora adesso disponibili e cui dovreste guardare rapidamente se doveste essere interessati alla promozione

Vi segnaliamo che sono ancora in sconto anche alcuni modelli di Apple Watch 3 ed Apple watch 5. Ecco quelli che sono ancora in promozione

Non è questo il luogo per presentare tutte le differenze tra un Apple Watch e un altro. Sarebbe troppo complesso e dispersivo. Se vi interessa Macitynet ha una recensione sia di Apple Watch 3 che di Apple Watch 4 che di Apple Watch 5. In linea generale, però, quel che possiamo dire è che la vera differenza c’è tra Apple Watch 3 ed Apple Watch 4. Il secondo è più grande, ha uno schermo migliore, un sensore per elettrocardiogramma e un sistema che rileva la caduta e può inoltrare una chiamata di emergenza. Ha un processore più potente e un altoparlante capace di riprodurre il suono a volume più alto. Apple Watch 5 è quasi identico ad Apple Watch 4; l’unica differenza è la capacità di avere lo schermo sempre acceso e la presenza di una bussola.