Facebook permetterà di trasformare Messenger Rooms in trasmissioni in diretta

Nel corso degli ultimi mesi Facebook ha certamente premuto l’acceleratore sul versante delle comunicazioni a distanza, aggiornando tutte le proprie app con funzioni di videochiamata, aggiungendo funzionalità e caratteristiche migliorate per consentire agli utenti di interagire anche a distanza. Adesso, sta offrendo agli utenti un altro modo di vivere lo streaming: Messenger Rooms, il servizio di videoconferenza stile Zoom, supporterà presto le trasmissioni in diretta.

La funzione è simile a quella offerta da altri servizi, come Google Meet, e potrebbe tornare utile quando più persone si rivolgono a Facebook per eventi virtuali. Con l’aggiornamento, il creatore della stanza avrà la possibilità di trasmettere la chiamata direttamente su una pagina, un profilo o un gruppo di Facebook, così da consentire ad amici o follower di sintonizzarsi come farebbero con qualsiasi altro streaming live. La funzione, che supporterà gruppi di un massimo di 50 partecipanti, segna una significativa espansione delle funzionalità video live multi-persona di Facebook.

L’aggiornamento arriva proprio nel momento in cui Facebook ha raddoppiato le funzionalità di streaming live per combattere il lockdown derivante dalla pandemia di coronavirus. Il social network ha, inoltre, consentito agli streamer di addebitare l’accesso agli eventi dal vivo e prevede di consentire agli influencer di Instagram di vendere prodotti in streaming live.

La nuova funzione per Messenger Rooms sta iniziando a essere implementata già adesso “in alcuni paesi” e si espanderà ad altre aree “presto”, secondo Facebook. La funzione di live streaming sarà disponibile inizialmente sulla versione web di Messenger Rooms, ma alla fine verrà aggiunta anche alle app mobili e desktop dell’azienda.

