Juice regala AirPods a chi compra iPhone 11 Pro e Pro Max

Una promozione imperdibile ma solo fino al 27 luglio: Juice regala AirPods con custodia di ricarica a chi acquista iPhone 11 Pro oppure iPhone 11 Pro Max. Una offerta da non perdere valida sia nei negozi della catena Apple Premium Reseller Juice, sia per l’acquisto nel negozio Juice online. Juice assicura così un omaggio o un regalo del valore di listino di 179 euro, si tratta infatti degli auricolari AirPods di seconda generazione che includono la custodia di trasporto e ricarica.

Grazie al chip wireless Apple H1 migliorano la stabilità della connessione, la qualità audio, il passaggio da un dispositivo all’altro e in più è sempre possibile richiamare l’assistente vocale Siri a mani libere, semplicemente pronunciando «Ehi Siri», senza dover toccare gli auricolari. Ricordiamo che l’autonomia di ascolto è di 5 ore (3 ore per le telefonate), ma basta riporre gli auricolari all’interno della custodia inclusa per solamente 15 minuti per ottenere ulteriori 3 ore di ascolto oppure 2 ore di telefonate. La batteria integrata nella custodia permette di ricaricare più volte gli auricolari per ottenere una autonomia complessiva di oltre 24 ore di ascolto.

Gli auricolari bianchi e senza fili più desiderati si ottengono acquistando iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, lo smartphone più potente, stabile e sicuro sul mercato. È dotato di tre fotocamere posteriori per realizzare fotografie e video di alta qualità in qualsiasi condizione, situazione, ambiente e soggetto, il tutto in modo completamente automatico, alla portata di chiunque.

Ricordiamo che Juice regala AirPods con l’acquisto di iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max ma solo fino al 27 luglio e salvo esaurimento scorte. Per approfittare di questa promozione è possibile recarsi in uno dei punti vendita della catena Juice Apple Premium Reseller (qui l’elenco con indirizzi, numero di telefono e orari). Ricordiamo infine che l’offerta è valida anche nel negozio Juice online inserendo il codice sconto AIRPODS-REGALO.