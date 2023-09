Gli audiolibri più ascoltati con Alexa, per voi a 1,95 € al mese

L’intramontabile saga di Harry Potter, narrata dalla celebre voce di Francesco Pannofino, è al primo posto della classifica dei dieci audiolibri più ascoltati con Alexa nel 2023. È quanto emerge dalla classifica appena pubblicata da Amazon, confermando la tendenza degli italiani a preferire che la narrazione sia realizzata da un unico lettore, specie se si tratta di un professionista come appunto Pannofino, che nella saga di Harry Potter ha prestato la voce per il personaggio di Rubeus Hagrid, il guardiacaccia di Hogwarts.

Al secondo posto di questa classifica troviamo La portalettere di Francesca Giannone, libro vincitore del premio Bancarella 2023, qui letto dall’attrice Sonia Barbadoro, mentre si guadagna il terzo posto Il Conte di Montecristo nella versione integrale di Alexandre Dumas letto da Moro Silo, noto per aver prestato la propria voce a grandi scrittori come Lev Tolstoj e Franz Kafka.

Seguono in questa classifica La vita intima di Niccolò Ammaniti (quarto posto) letto dall’attrice Lorenza Indovina e Le otto montagne di Paolo Cognetti (quinto posto) con la voce del doppiatore Jacopo Venturiero.

Tra i generi il più apprezzato risulta essere il fantasy, seguito dai romanzi e dai grandi classici della letteratura.

Come ascoltarli in super-sconto

In questo momento è possibile approfittare dell’offerta che sconta i primi tre mesi dell’80%: di fatto andrete a pagare 1,95 € al mese per i primi tre mesi, poi si rinnoverà al consueto prezzo di 9,99 € al mese.

Questa promozione vi consente così di ascoltare tutti questi titoli e migliaia di altri audiolibri, senza limiti, e anche di scaricarli per ascoltarli offline in assenza di rete.

Come usare Alexa con gli audiolibri

Se avete uno speaker Echo o con l’assistente vocale Alexa potete ascotarli direttamente da lì, semplicemente chiedendo “Alexa, leggi Harry Potter: La Saga Completa su Audible” per ritrovarvi in un attimo catapultati nella aule di Hogwarts, e impostare un timer, per esempio prima di andare a letto, in modo da non perdere il filo e poter riprendere l’ascolto in un altro momento.

Potete anche chiedere ad Alexa di leggere più lentamente o più rapidamente, e potrete usarla anche per navigare facilmente tra i vari capitoli, controllare la riproduzione e tutto il resto.

Sulla classifica

Harry Potter: La Saga Completa di JK Rowling, letto da Francesco Pannofino La portalettere di Francesca Giannone, letto da Sonia Barbadoro Il Conte di Montecristo – Versione integrale di Alexandre Dumas, letto da Moro Silo La vita intima di Niccolò Ammaniti, letto da Lorenza Indovina Le otto montagne di Paolo Cognetti, letto da Jacopo Venturiero Fabbricante di lacrime di Erin Doom, letto da Federica Simonelli Il purgatorio dell’angelo: Confessioni per il commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni, letto da Paolo Cresta La casa delle luci di Donato Carrisi, letto da Alberto Angrisano I Miserabili di Victor Hugo, letto da Moro Silo Dune: Il ciclo di Dune 1 di Frank P. Herbert, letto da Alessandro Parise

Fino ad ora sono stati 10,7 milioni gli italiani che nel 2023 hanno ascoltato gli audiolibri di Amazon, ovvero mezzo milione in più (+5%) rispetto all’anno scorso.