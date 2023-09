Apple potrebbe proporre un MacBook a basso costo per competere con i ChromeBook

Dal mondo della catena di approvvigionamento della Casa di Cupertino arriva una indiscrezione da prendere con le molle: Apple avrebbe intenzione di proporre dei MacBook a basso costo, dispositivi che potrebbero consentire all’azienda di competere con i Chromebook, i computer portatili con sistema operativo Chrome OS di Google, utilizzati principalmente per eseguire attività utilizzando una versione adattata del browser Google Chrome, con la maggior parte delle applicazioni e dei dati che risiedono nel cloud anziché nella memoria del computer stesso.

L’indiscrezione arriva da diversi fonti legate a vario titolo ai fornitori di Apple, secondo le quali dettagli emergeranno nella migliore delle ipotesi nella seconda metà del 2024.

I media taiwanesi spiegano che un MacBook a basso costo potrebbe permettere a Apple di differenziare la lineup attuale, offrendo prodotti entry level rispetto a MacBook Air e MacBook Pro.

Dal punto di vista dei materiali, la scocca potrebbe essere sempre metallica, ma con un materiale meno costoso rispetto all’attuale lega di alluminio. Sfruttando componenti e materiali nel complesso meno costosi, Apple potrebbe proporre un prodotto ad un prezzo ancora più allettante per studenti e simili.

Il sito PatentlyApple sottolinea che, benché l’indiscrezione sia interessante, la rilevanza a livello globale dei Chromebook non è così elevata. Secondo recenti dati di Canalys, nel secondo trimestre del 2023 Apple ha spedito 12,3 milioni di tablet; un brand come HP – leader nel settore ChromeBook – ha spedito nello stesso periodo 1,5 milioni di unità. Indicazioni sul calo di interesse vero i ChromeBook erano già emerse dopo la fine della pandemia. A

lla luce di questi dati, non sembra avere alcuna logica dal punto di vista Apple proporre macchine che intaccherebbero la vendita di prodotti già noti e consolidati. Il settore che potrebbe essere di interesse per Apple, e nel quale i ChromeBook (soprattutto negli USA) hanno successo è l’ambito scolastico; non è pertanto del tutto da escludere in futuro l’arrivo di macchine specifiche per questo mercato.