Gli auricolari Elite 75t di Jabra ora con suono e controlli personalizzabili

Jabra Elite 75T e Elite Active 75t sono auricolari true wireless che offrono una qualità sonora davvero apprezzabile, ad un prezzo particolarmente competitivo. Con l’ultimo aggiornamento diventano ancor più interessanti, perché ottengono opzioni di personalizzazione, che li rendono ancor più funzionali. L’aggiornamento, già disponibile, aggiunge le funzionalità MySound e MyControls all’app Sound+ di Jabra.

MySound di Jabra è una funzione dell’app Sound+ che personalizza l’uscita audio in base all’udito. L’app sottopone l’utente ad un semplice test dell’udito per ciascun orecchio, chiedendo di toccare l’icona quando viene percepito il suono. In base alle frequenze e ai volumi che il proprio orecchio può riconoscere, l’app crea un profilo audio personalizzato. Questa tecnologia è prodotta dalla collaborazione di Jabra con la consociata GN Hearing, uno dei principali attori nello sviluppo degli apparecchi acustici.

MyControls, invece, consentirà di rimappare i pulsanti sugli auricolari. La pressione singola, doppia o tripla del pulsante su ciascun auricolare potrà adesso eseguire un’azione diversa. L’unica cattiva notizia è che MyControls non consentirà di utilizzare un auricolare in modo indipendente. Jabra ha lavorato per aggiungere questa funzione, ma al momento non è arrivata ad un risultato concreto.

La versione 4.3 dell’app Sound + è disponibile tramite App Store. Dopo il download dell’app aggiornata si potrà installare l’aggiornamento del firmware sugli auricolari.

Jabra Elite 75t è disponibile al prezzo di 179 euro su Amazon, mentre il modello Active, sempre su Amazon, costa 139,99 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Jabra sono disponibili da questa pagina.