Apple brevetta i messaggi nelle cornici nere di tablet, smartphone e computer

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di alcuni brevetti di Apple nei quali viene mostrata la possibilità di sfruttare l’incastonatura del display e altre aree esterne al display principale per mostrare messaggi. In uno dei disegni allegato al brevetto si vede la possibilità di sfruttare le cornici ma anche l’area posteriore di un dispositivo mostrando notifiche, logo e altri elementi.

Il brevetto riguarda non solo iPhone e iPad ma anche MacBook e iMac. Apple spiega che è possibile sfruttare le aree suddette per mostrare informazioni da fonti differenti e per vari scopi. In uno degli esempi si cita la possibilità di mostrare per un determinato numero di secondi i messaggi ancora da leggere o indicazioni con le previsioni meteo). Il consumo energetico della tecnologia sfruttata è indicato come molto basso, permettendo la visualizzazione di messaggi anche quando il dispositivo è impostato in modalità a basso consumo, in stato di stop, in modalità aerea e anche durante la fase di spegnimento di un dispositivo.

Il sito PatentlyApple riferisce che la Casa di Cupertino ha comprato il brevetto da un ingegnere/designer indipendente che ha ad ogni modo già lavorato con la Mela in altre occasioni.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.