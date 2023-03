Gli smartwatch KUMI (e gli occhiali Smart) sono scontati fino al 62%

Il momento giusto per acquistare un nuovo dispositivo della linea KUMI è adesso: grazie ad una promozione infatti tre dei modelli di questo marchio sono in sconto, con risparmi che arrivano fino al 70%.

KUMI KU6

Se vi piace questo stile ma volete qualcosa di meglio, potete optare per il KUMI KU6. Lo schermo è un po’ più grande (1,91 pollici), è certificato IP68 quindi si può immergere anche in acqua, riconosce più di 100 attività sportive, e si può usare anche per gestire le telefonate grazie al microfono incorporato.

La batteria dura una settimana, si può interagire con gli assistenti vocali dello smartphone (Siri per iPhone) direttamente dal polso e c’è l’NFC per lo sblocco di porte e altri apparecchi dotati di questa tecnologia avvicinando semplicemente la cassa dell’orologio al ricevitore.

Potete scegliere tra due cinturini, nero oppure grigio, e la cassa è in acciaio lucido, con angoli stondati e una corona digitale contrassegnata da un anello rosso, tutti dettagli che richiamano fortemente il design degli smartwatch di Apple.

Se volete comprarlo, anziché 105,27 € adesso lo trovate in offerta a 39,32 €.

KUMI GT6 Pro

Trovate in sconto il più performante della serie: il KUMI GT6 Pro è uno smartwatch con schermo da 1,3″ di tipo AMOLED caratterizzato da una particolare forma circolare, e si può usare per fare di tutto. Anche qui c’è l’NFC per los blocco delle porte Smart, la certificazione IP68 per star sicuri in caso di immersioni in acqua, il microfono per le chiamate, il multisport e via dicendo.

Si può personalizzare il quadrante anche con foto personali e ci sono diversi sensori per monitorare la salute dell’utente che lo indossa. E poi i pagamenti dal polso, la funzione di tracciamento della respirazione, il promemoria per l’idratazione, il controllo a distanza del telefono per le fotografie, il meteo, la funzione per ritrovare il telefono perso di vista e tanto altro ancora.

Se volete comprarlo, invece di 165,49 € al momento c’è un’offerta che vi permette di comprarlo a metà prezzo, pagandolo quindi 82,74 €.

Speciale: KUMI Meta V1

Se lo smartphone cel’avete allora potete dare un’occhiata a questo paio di occhiali un po’ speciali. Sono infatti dei moderni occhiali da sole con lenti polarizzate che filtrano la luce blu, riducendo così l’affaticamento degli occhi quando si lavora al computer. In più incorporano microfono e altoparlanti sia per poter ascoltare la musica mantenendo le orecchie libere per ascoltare i suoni e i rumori esterni (utile quindi soprattutto all’aperto per restare vigili nel traffico cittadino), sia per poter interagire con l’assistente vocale o più semplicemente per rispondere al telefono a mani libere.

Se vi interessano, invece di 135,07 € li trovate scontati del 60%, quindi li pagate 53,31 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.