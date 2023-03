Oppo Find X6 Pro è l’Android con superpoteri

Oppo ha annunciato la sua ultima serie di smartphone di punta, con Oppo Find X6 e Find X6 Pro che offrono alcuni importanti aggiornamenti rispetto ai modelli precedenti. Il retro è completamente nuovo.

Lanciata in Cina, la serie Oppo Find X6 è composta da due terminali di punta, Find X6 e Find X6 Pro. Il primo ha un display da 6,74 pollici, con risoluzione 1440p, un chip MediaTek Dimensity 9200, 8 GB di RAM e un trio di fotocamere da 50 MP. Non è il top di gamma della serie, anche se certamente si tratta di uno smartphone di fascia alta.

Find X6 Pro

Il modello top Find X6 Pro è alimentato da Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm abbinato a 8 GB di RAM e archiviazione UFS 4.0, quest’ultima condivisa con Find X6. Ha un display da 6,82 pollici e 1440p che supera addirittura i 2.500 nit di luminosità. Per fare un confronto, l’ultima serie Galaxy S23 di Samsung supera i 1.750 nit. L’altra importante caratteristica di Oppo Find X6 Pro è il suo sistema di fotocamere, guidato da un sensore primario da 1 pollice.

Si tratta, nello specifico, di un sensore da 50 MP, il Sony IMX989, ed è lo stesso utilizzato nella fotocamera portatile RX100 di Sony, considerevolmente più grande di quello che si trova di solito negli smartphone moderni. I sensori della fotocamera più grandi hanno il vantaggio di essere in grado di catturare più luce e produrre un effetto bokeh naturale.

Ad affiancare questo sensore ce ne sono altri due da 50 MP, uno utilizzato per scatti ultrawide e macro e l’altro per lo zoom ottico 3x. Sia l’obiettivo primario che quello teleobiettivo sono dotati di stabilizzazione ottica delle immagini. Oppo pubblicizza il suo zoom ibrido 6x come “qualità ottica completa”, con un zoom digitale al massimo di 120x.

Oppo migliora anche la qualità dell’immagine consegnando parte dell’elaborazione alla sua NPU MariSiliconX.

Oppo Find X6 Pro include anche la ricarica rapida da 100 W tramite USB-C e la ricarica wireless da 50 W per la sua batteria da 5.000 mAh. A completare il set di caratteristiche e specifiche da super top di gamma c’è anche una fotocamera selfie da 32 MP, supporto Dolby Vision e HDR10/+ e un ricetrasmettitore a raggi infrarossi.

Il terminale è realizzato in vetro nelle sue varianti verdi e nere, ma c’è anche una terza opzione di colore realizzata in pelle vegana. Il retro, dove è installato il modulo fotocamera prende le distanze, quando a design, rispetto ai modelli precedenti.

I prezzi, così come una data di uscita, per la serie Oppo Find X6 non sono ancora stati annunciati. Inoltre, non ci sono ancora dettagli per il rilascio di una versione globale. A febbraio il pieghevole Oppo Find N2 è arrivato anche in Italia. Per tutte le notizie su OPPO il collegamento da seguire è direttamente questo.