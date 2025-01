Gli Stati Uniti mettono al bando i veicoli con tecnologie cinesi o russe

Pubblicità

L’amministrazione Biden ha formalizzato il regolamento con il quale si impone il divieto alla vendita e importazione di tecnologie cinesi o russe negli Stati Uniti, facendo riferimento all’uso nelle vetture di hardware e softw<re che arrivano da paesi “che destano particolare preoccupazione”.

Il sito The Verge sottolinea che le nuove regole potrebbero avere impatto di vasta portata su grandi produttori quali Ford e GM, ma anche su quelli più piccoli come Polestar e anche su aziende che non realizzano auto come ad esempio Waymo.

Il regolamento prevede il ban per qualunque elemento che consente di connettere l’auto verso il mondo esterno, comprese connessioni Bluetooth, Wi-Fi, cellulare, satellitari. Si tiene conto anche di tecnologie quali telecamere, sensori e computer di bordo che potrebbero essere usate da avversari stranieri per raccogliere dati sensibili su cittadini e infrastrutture statunitensi. Al bando anche test di veicoli a guida autonoma cinesi sul territorio USA.

“Le vetture odierne integrano telecamere, microfoni, tracciamento GPS e altre tecnologie connesse a internet”, ha riferito Gina Raimondo Evans, Ministro del Commercio degli Stati Uniti. “Non ci vuole molta immaginazione per capire che avversari stranieri possono accedere a queste informazioni e mettere seriamente a rischio sia la nostra sicurezza nazionale, sia la privacy dei cittadini americani. Per affrontare questi problemi di sicurezza nazionale, il Dipartimento del Commercio ha adottato misure mirate e proattive per tenere lontane tecnologie di Cina e Russia dalle strade statunitensi e proteggere le catene di approvvigionamento dei veicoli connessi”.

Il regolamento che impedisce l’uso di software dalle nazioni in questione entrerà in vigore per i veicoli dal 2027, mentre il ban per l’hardware cinese dal 2030, e comporterà il divieto d’uso di componenti in tutti i casi dal 1° gennaio 2029.

Importatori e costruttori dovranno presentare ogni anno dichiarazioni di conformità per certificare il rispetto delle normative.

