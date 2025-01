PULWTOP è l’hub che si appende all’iMac

Pubblicità

Ecco un modo intelligente per aggiungere nuove porte all’iMac rendendole al contempo più comode da usare: con l’hub PULWTOP infatti migliorate la postazione sulla scrivania aggiungendo una serie di nuovi ingressi accessibili frontalmente e, volendo, un piano aggiuntivo dove riporre il cellulare o altri piccoli oggetti.

A differenza della gran parte degli hub in commercio, questo è fatto apposta per essere appeso sfruttando il foro passacavi che troviamo sul piedistallo dell’iMac: così facendo si ottiene un ripiano dove come dicevamo è possibile poggiare un disco che abbiamo appena collegato alla macchina, oppure qualche chiavetta o scheda di memoria da inserire all’occorrenza.

Gli ingombri sono minimi (misura all’incirca 13 x 9 x 7,3 cm, per un peso complessivo di 187 grammi) ed esteticamente imita il design di Apple, con una scocca in alluminio spazzolato dai bordi piatti e fortemente stondeggiati. Per chi possiede un iMac di colore grigio l’impatto visivo sarà pressoché nullo in quanto apparirà come parte integrante del computer.

La funzione di “mensola” comunque è secondaria perché si tratta appunto di un hub che aggiunge porte e ingressi ad iMac. Nello specifico si collega ad una delle USB-C posteriori tramite il cavetto lungo 30 cm in dotazione e ne sfrutta la connessione per aggiungere:

due prese USB-A 2.0 a 480 Mbps (ottime per collegare mouse e tastiera con filo);

a 480 Mbps (ottime per collegare mouse e tastiera con filo); una USB-A 3.2 Gen 2 per trasferimento dati fino a 10 Gbps;

Gen 2 per trasferimento dati fino a 10 Gbps; una USB-C 3.2 Gen 2 per trasferimento dati fino a 10 Gbps;

Gen 2 per trasferimento dati fino a 10 Gbps; un lettore di schede SD /SDHC/SDXC con lettura e scrittura dati fino a 104 MB/s;

/SDHC/SDXC con lettura e scrittura dati fino a 104 MB/s; un lettore di schede microSD con le medesime specifiche.

Se vi interessa sappiate che potete utilizzarlo con tutti gli iMac 24″ con processore M1 e successivi, oltre che con gli Apple Studio Display da 27″. Non è invece compatibile con gli iMac 2020 e precedenti versioni.

